A Milano approda la mostra sui 100 anni di Citroën in Italia

Dal 19 al 25 giugno, all'ombra dell'Arco della Pace di Milano, approda l'attesa mostra sui 100 anni di Citroën che dal 1924 ad oggi segna la storia dell'automotive.

100 anni di Rivoluzioni: la mostra che celebra Citroën in Italia

Al via nel cuore di Milano l'imperdibile mostra che celebra i 100 anni di Citroën in Italia: un percorso speciale in cui sarà possibile rivivere un secolo di storia visionaria nel segno dell’evoluzione, della comunicazione unconventional e di rivoluzionarie innovazioni.

La connessione tra Citroën e Milano è una storia di grandi successi e celebra il suo centenario nel 2024. In occasione di questo anniversario verrà inaugurata l’esposizione denominata “100 anni di Rivoluzioni”. Il legame tra l'azienda automobilistica e la città è storico e inizia proprio nel 1924, quando André-Gustave Citroën, il visionario fondatore dell’azienda francese, stabilisce una filiale nella periferia milanese, precisamente in via Gattamelata, nell’area del Portello. Questo evento segna l’inizio di un capitolo significativo.

La mostra, visitabile dalle 11.00 alle 23.00, dal 19 al 25 giugno, ad ingresso gratuito, è organizzata in otto sezioni tematiche, offrendo un viaggio attraverso un secolo di innovazioni "rivoluzionarie" e cambiamenti, illustrato da video e manifesti che non solo mettono in luce i progressi automobilistici, ma anche il contesto storico e culturale in cui si sono sviluppati. L'esposizione è infatti stata allestita in diverse sale, ognuna delle quali racconterà tutte le tappe della storia del brand e il suo legame secolare con l'Italia, nonché approfondimenti sul geniale fondatore André Citroën e sui progetti sociali più recenti messi in atto da Citroën Italia.?

Nella sala centrale dell'esposizione un percorso multimediale darà la possibilità di riscoprire la storia della comunicazione unconventional del brand.

La location esclusiva per questo anniversario speciale è il Dazio Levante in piazza Sempione, 1, all'Arco della Pace.

La nuova Citroën C3 (elettrica o benzina) e la storica Citroën 2CV

Visitando la mostra ci sarà anche l’opportunità di scoprire da vicino la nuova Citroën C3, l’auto best-in-class in comfort che è pronta a stravolgere la concezione di mobilità elettrica.

Infine, il ricco programma prevede una serie di eventi collaterali nel corso delle giornate dedicate come un imperdibile viaggio nel tempo che si terrà domenica 23 giugno: un raduno di automobili d’epoca, in particolare Citroën 2CV.

Mentre la nuova Citroën ë-C3 si sta facendo conoscere nei concessionari di tutta Italia, è doveroso celebrare anche la 2CV, il modello che ha reso accessibile l’automobile a chi non ce l'aveva. Come allora, oggi Citroën è impegnata nella democratizzazione della mobilità, nel contesto di un’epocale transizione energetica. In quest'ottica, insieme alla nuova C3, Citroën ha lanciato l'innovativa formula Elettrico Sociale Citroën che permette di guidare l'ultima nata del brand francese a partire da soli 49 euro al mese.

SI tratta, quindi, di un’automobile 100% europea, quarta generazione del modello più venduto nella secolare storia della marca, 100% elettrica e, soprattutto, accessibile.

Questa operazione rivoluzionaria non è una novità per Citroën, anzi affonda le sue radici nella storia del Double Chevron proprio con la 2CV. Quella della 2CV è un’epopea che ufficialmente dura da settantasei anni. Inizia, infatti, nel 1935. Padre del progetto TPV (Toute Petite Voiture), Pierre-Jules Boulanger, il successore di André Citroën. Nel 1948, la 2CV fece il suo debutto al Salone dell'Automobile di Parigi, attirando l'attenzione di molti aspiranti automobilisti. La 2CV divenne subito popolare grazie al suo costo ridotto e alla praticità.

C’è molta Italia nel cuore storico di Citroën, una casa automobilistica simbolo dell’“Art de Vivre” francese. Non solo il design dei modelli classici, opera del varesino Flaminio Bertoni, ma anche il motore della leggendaria Citroën 2CV fu frutto del lavoro di un italiano: Walter Becchia, nato a Casale Monferrato nel 1896. Walter Becchia, con la sua straordinaria inventiva e determinazione, contribuì in modo significativo al successo della Citroën 2CV, lasciando un’impronta duratura nella storia dell’automobile.

L'Italia, poi, torna protagonista nella storia di Citroën nel 2002 quando il protagonista è Donato Coco con quella che è stata chiamata "rivoluzione tonda". Il desinger italiano, infatti, ha dato alla C3 l'iconica linea curva con cui il modello ha esordito e si è affermata sulle nostre strade.

Insomma, una storia lunga un secolo che vale la pena conoscere. Citroën Italia vi aspetta numerosi alla mostra dedicata ai suoi 100 anni di successi presso l’Arco della Pace (Dazio di Levante).?