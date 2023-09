Città del futuro 2023: il festival multiculturale alla Fabbrica del vapore

Sabato 23 Settembre prenderà vita una visione di società ideale temporanea che si realizza creando un luogo sicuro, aperto ed inclusivo: Fabbrica del Vapore diviene finalmente strumento comunitario a disposizione della cittadinanza per imparare a stare insieme, stimolando le curiosità nel dialogo con gli universi della creatività popolare.



Si partirà alle 10 di mattina con l’apertura di 3 mercati diversi tra loro ma che nel tempo si sono dimostrati momenti unici per la città di Milano: il Market del Baratto “il più grande swap party di Italia”, il progetto di economia circolare che coinvolge migliaia di persone ogni mese nello scambiarsi vestiti, giochi, libri usati gratuitamente; il Mercato della Terra organizzato da Comune di Milano e Slow Food che da anni è punto di riferimento per i prodotti provenienti da agricolture sostenibili; infine, la prima edizione di Taste of Oriente, lo street food festival progettato da giovani designer cinesi che ospiterà oltre 20 furgoncini e punti degustazione.



Durante la giornata saranno inaugurate diverse mostre d’arte e di fotografia di artisti come Captain Cosmotic, Viola Masella, Shyla N, Veronica Bottan, Marco Giuliano; saranno allestite negli spazi comuni della Fabbrica del Vapore e del Tempio del Futuro Perduto quindi sarà possibile visitarle anche mentre si passeggerà tra i mercati.



A partire dalle 18, momenti di dibattito su temi culturali e di attualità tra cui la prima assemblea cittadina aperta agli operatori ed artisti che vivono il mondo della notte per confrontarsi sulla creazione di una movida intelligente per il futuro di una Milano sensibile ai bisogni delle nuove generazioni e della popolazione.



Gallery

Dalle 20 in poi comincerà la parte di spettacolo che si terrà al Tempio del Futuro Perduto e che vedrà la presenza di artisti internazionali provenienti da Londra, Berlino e New York: da Mark Broom a Lovefoxy, passando per Keira Meier, Futuro Tropicale e il live a cura di Dolce Potente e Industrial Romantico. Insieme a loro, i giovani emergenti che studiano regolarmente presso la Scuola della Techno, spazio attivo costantemente per la formazione di dj e live performers professionisti, organizzatori di eventi, appassionati di clubbing e rave culture; ingresso gratuito fino alle 22.00 dopo si entra con ticket e portando in Dono un vestito o un libro usati da destinare al Muro della Gentilezza.