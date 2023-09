CityLife Night Run, la grande maratona notturna di Milano

La notte di Milano si anima di suoni, luci e colori con l’arrivo della CityLife Night Run, l’evento che il 15 settembre trasforma la corsa in spettacolo nello scenario suggestivo di CityLife.

Per questa terza edizione della corsa non competitiva, è stimata la partecipazione di 2500 runners che partiranno alle 21:45 da Piazza Tre Torri Alta e correranno lungo un tracciato veloce e scorrevole costituito da un anello unico di 4,5 km, da percorrere una o due volte. Il percorso sarà animato da luci e colori per far vivere ai runner un’esperienza di sport e festa per tutti.

La novità della nuova edizione

La grande novità di quest’anno è che la CityLife Night Run sarà anticipata da uno spettacolare evento nell’evento.

Alle 21:15 prenderà il via “Made To Win-Break the Lap”, l’Exhibition-Event di running che vedrà protagonisti alcuni degli atleti adidas che hanno appena partecipato ai Mondiali di Atletica recentemente svolti a Budapest. Saranno ben 16 gli atleti schierati sulla linea di partenza in Piazza Tre Torri (8 uomini e 8 donne), divisi in due team capitanati da Yeman Crippa e Iliass Aouani.

“Made to Win-Break The Lap” è una spectacular-race a eliminazione su un circuito di circa 900 metri da ripetere cinque volte. La gara sarà aperta da una moto elettrica BMW che a ogni giro manterrà un’andatura controllata obbligata in testa al gruppo e che non dovrà essere superata fino a 300 metri dal completamento del giro, quando accelererà lasciando via libera ai corridori di cimentarsi in una volata fino alla linea di lap. Il tutto verrà ripreso e proiettato in tempo reale su un maxischermo in Piazza Tre Torri Alta e sulle vetrine dello Store adidas in Piazza Tre Torri Bassa, con la classifica di tutti e 16 gli atleti, a ciascuno dei quali viene attribuito un punteggio in funzione dell’ordine d’arrivo.

Il gruppo di atleti d’élite è ricco ed eterogeneo ed è composto da maratoneti, mezzofondisti e velocisti. Oltre a Iliass Aouani, già campione italiano di mezza maratona nel 2021 e all’olimpionico Yeman Crippa, primatista nazionale sui 3000, 5000 e 10000 e 21km, saranno presenti: Daniele D’Onofrio, campione italiano assoluto 2023 di mezza maratona; gli azzurri Ala Zoghlami (siepista) e Simone Barontini (800 m) che hanno recentemente preso parte ai mondiali di Budapest; i quattrocentisti olimpionici di Tokyo 2020 Lorenzo Benati, Rebecca Borga e Alice Mangione; i fondisti Sara Galimberti e Zohair Zahir; Nicole Reina, siepista e mezzofondista; Andrea Albanesi, Rachid Es-Skidri e Massimiliano Sala, captain adidas runner; Federica Baldini e Valentina Gemetto.

Un vero e proprio show sportivo all’interno della prestigiosa cornice di CityLife, supportato da un’esibizione coinvolgente per il pubblico grazie alla presenza di musica, laser, effetti di luce e l’avvincente format di sfida che vedrà impegnati atleti di alto livello.

Il villaggio dei runner

Venerdì 15 dalle 9 alle 21 e sabato 16 settembre dalle 9 alle 19 prenderà vita in Piazza Tre Torri bassa The Running Lab, un villaggio di libero accesso dedicato ai runner con servizi esclusivi e consigli personalizzati, frutto della collaborazione con adidas, partner tecnico della manifestazione. Sarà possibile chiedere suggerimenti e informazioni ai coach e responsabili prodotto adidas su tutto ciò che riguarda il mondo della corsa. Nell’area di consulenza personalizzata, si potrà effettuare l’analisi metrica della corsa grazie a un tapis roulant Tecnobody di ultima generazione che analizza il gesto e fornisce dati ai coach che suggeriranno esercizi mirati per migliorare la tecnica di corsa di ogni runner.

Inoltre, si potrà eseguire un esame del piede grazie all’innovativa tecnologia dello scanner 3D SafeSize che analizza l'anatomia del piede ed esegue una scansione dell’appoggio sia in statica, su un tapis roulant, che in dinamica, su una “pressure plate”, così da fornire indicazioni utili per trovare il modello di scarpa più adatto.

In The Running Lab, inoltre, ci sarà uno spazio dedicato agli adidas Runners, per conoscere la community globale di adidas che unisce gli amanti del running e scoprire come partecipare alle loro attività. La community sarà parte attiva anche durante le gare della sera con una partecipazione di oltre 200 runners alla gara e una serie di attività che renderanno ancor più ingaggiante la sera.

Un esempio su tutti la festa di chiusura che richiamerà, tagliato il traguardo, tutti i partecipanti alla gara sotto il palco.

Informazioni

Per maggiori informazioni visitare il sito dedicato.