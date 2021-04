Civico Museo Archeologico, nuovi incontri online per bambini

Il Civico Museo Archeologico apre le sue porte virtualmente ai bambini, con una serie di iniziative che potranno essere fruite comodamente da casa. Tramite la piattaforma zoom, sarà infatti possibile partecipare a visite guidate e attività per famiglie.

Il programma

Di seguito il programma degli incontri online:

- Sabato 24 aprile 2021 ore 17:30, "For Kids, i signori degli anelli". Visita virtuale con attività per bambini 6 -11 anni

I corredi tombali (oggetti deposti nelle sepolture) dei Longobardi apparentemente si assomigliano tutti, ma se li osserviamo attentamente noteremo delle grandi differenze: perché in alcuni casi vediamo dei preziosissimi anelli in oro e in altri no? In alcuni, armi preziose e in altri orecchini e pettini. Quale era il loro significato? "Partendo dall'analisi degli oggetti", scrivono gli organizzatori "impariamo a cogliere le diversità all’interno della società longobarda e capiamo come gli antropologi possano aiutare gli archeologi in questa ricostruzione. Durante il laboratorio, realizzeremo poi il nostro personale anello longobardo con una lamina metallica". Al momento dell’iscrizione verranno indicati i materiali necessari per l’attività di laboratorio.

Durata: 1 ora e 15 min / Costo: 8 euro a connessione

- Domenica 25 aprile 2021 ore 18:30, "I capolavori del Museo Archeologico". Visita guidata virtuale

"Diamo liberamente uno sguardo" scrivono gli organizzatori "alle sezioni del museo per scoprirne oggetti meravigliosi, capaci di raccontare storie e civiltà del passato: la coppa diatreta, rara e pregiata coppa di vetro intagliato; la splendida patera di Parabiago, piatto in argento dorato riccamente ornato; gli anelli sigillo longobardi; i grandi vasi greci dipinti con le storie di dei ed eroi... e molto altro. Dedichiamo un’ora per scoprire e gustare i capolavori del Museo e durante la quale potrete soddisfare tutte le vostre curiosità, interrogando senza remore l’archeologa che vi accompagna".

Durata: 1 ora / Costo: 5 euro a connessione

Per scoprire il programa completo visitare il sito dedicato.