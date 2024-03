Alberto Clarizio e Sofia Quintavalli in "Clarizio significa Psycho" daranno vita a uno spaccato esilarante di vita quotidiana, mostrandone le crepe più autentiche e genuinamente buffe. Lo sguardo sul reale si carica di brillante comicità e il duo lo punta sul pubblico, lo chiama in causa per poi strizzargli l'occhiolino con freschezza e vivacità.