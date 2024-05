Classicaperta - Milano luster brass: la vita è bella!

Gli ottoni della Milano Luster Brass in concerto nelle Case del Comune di Milano di Via Saint Bon



l'Associazione Per MITO Ets è lieta di presentare per la rassegna ClassicAperta il concerto “La Vita è Bella!” del quintetto di ottoni Milano Luster Brass che offrirà un programma musicale come sempre particolarmente vivace e accattivante.

L’appuntamento è il prossimo 30 maggio 2024 alle ore 18.30 nel cortile delle Case del Comune di Milano in Via Saint Bon n. 6, grazie alla collaborazione con MM spa.

Come per tutti gli eventi della rassegna ClassicAperta la partecipazione è gratuita, ma per motivi organizzativi è necessaria la prenotazione sulla piattaforma Eventbrite.



