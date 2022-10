Cleaning day 2022: corso Buenos Aires torna a splendere

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Si è tenuta sabato 22 ottobre la settima edizione del Cleaning Day di Corso Buenos Aires a Milano. La manifestazione, patrocinata dal Municipio di Zona 3 del comune di Milano, ha visto oltre 40 volontari impegnati in un’intensa attività di pulizia della via dello shopping cittadino, da sempre meta di passeggio di cittadini e turisti: complessivamente, da Porta Venezia a Loreto, sono stati ripuliti 227 pali di segnaletica stradale da affissioni abusive. Inoltre sono state segnalate all’AMSA (per la successiva rimozione) 19 tra biciclette e catene di biciclette abbandonate, e infine sono state ripulite le piazze dai mozziconi di sigaretta gettati per terra. I volontari, divisi in due squadre, sono partiti dall’Hotel Galles di piazzale Lima per dirigersi rispettivamente, verso porta Venezia e verso piazza Argentina, dotati di raschietti, guanti, spugne, detergente e tanta buona volontà. Il Cleaning Day è stato promosso da ATR, l’associazione degli albergatori milanesi di Confesercenti, da Hotel Galles Milano e da Real Baires, l’associazione dei proprietari immobiliari di corso Buenos Aires. L’iniziativa ha anche ricevuto per il secondo anno il supporto di AMSA, l’Azienda Milanese Servizi Ambientali, impegnata da sempre nella sensibilizzazione dei cittadini sul decoro della città. Hanno partecipato attivamente, dando il loro contributo in termini di volontari: City Angels, Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta (Cisom), i comitati cittadini Venezia - Buenos Aires e CCM, coordinamento dei comitati milanesi. La manifestazione, infine, ha avuto il patrocinio del Municipio di zona 3 del comune di Milano. L’iniziativa si è resa ancora una volta necessaria in quanto, dopo un anno dall’ultimo evento di pulizia, ben l’83% della segnaletica stradale è stata nuovamente ricoperta di affissioni abusive. Inoltre è sempre più frequente l’abbandono di biciclette o di catene di biciclette su cui è necessaria una precisa procedura burocratica per avviare il processo di rimozione. Spiega Fabiola Minoletti del CCM, Coordinamento comitati milanesi: “Dopo alcuni anni in cui avevamo visto migliorare il decoro cittadino, quest’anno il nostro intervento si è reso ancora più importante in quanto è aumentata l’inciviltà di chi pratica affissioni abusive. Quest’anno, oltre alla classica pulizia della segnaletica stradale abbiamo censito le biciclette e le catene abbandonate lungo corso Buenos Aires. Grazie alla nostra segnalazione saranno monitorate per un periodo di tempo e successivamente rimosse se nessuno andrà a reclamarle”. Rocco Salamone, presidente di ATR, ha aggiunto: “Siamo felici di dare nuovamente il nostro contributo a un evento di fondamentale importanza per mantenere alta la vivibilità di una delle vie più trafficate del centro di MIlano. Ci auguriamo che il nostro evento di cittadinanza attiva funga da esempio per altre manifestazioni spontanee sul territorio milanese”.