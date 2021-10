Una mostra da vedere Col fiato sospeso, una fiaba che racconta dell'Uomo e della Natura e di un nuovo sguardo sul mondo che si rivela all'artista durante la pandemia. Le opere (trittici, tele, ceramiche) sono state con tecniche miste, con tagli, sovrapposizioni, con "teatrini" che invitano lo spettatore a interagire con l'opera.

Scrive nel catalogo della mostra Melina Scalise (leggi tutto il testo)



"Il mondo di Mariuccia Roccotelli è onirico, dipinge visioni interiori, elaborazioni di ciò che sta "fuori" mettendo in relazione cose ben precise: il paesaggio umano, antropico, rappresentato dalle case e quello naturale con un filo conduttore ricorrente che è la figura femminile, il tutto, seguendo un movimento ondulatorio quasi vorticoso, visibile anche nelle pennellate, tanto da dedicare a questo movimento una serie di opere intitolata Vortici. Nei suoi quadri tutti questi elementi si compenetrano: l'acqua si confonde con il cielo, le case nuotano nello spazio come pesci nell'acqua e fuor d'acqua, la Terra si rivela fertile come il corpo di una donna e in ogni suo dipinto la Natura è nell'Uomo e l'Uomo è nella Natura. Si tratta di un tema importante oggi perchè l'Uomo contemporaneo deve necessariamente ripensare alla sua relazione con il mondo Naturale. L'artista forse ci suggerisse una strada possibile. I suoi lavori spesso sono il risultato di un insieme: ogni piccola tela, è concatenata all'altra, è dipendente dall'altra tanto da presentarsi come una composizione. E' come se ci dicesse che non importa quanti siano i singoli individui che guardano il mondo, quante siano le finestre che si aprono là "fuori", perché è l'insieme che conta, o meglio, il tenere insieme questi frammenti, queste distanze, queste differenze".



Catalogo in mostra. Testi ed approfondimenti su www.spaziotadini.com



Mariuccia Roccotelli nasce in Puglia nel 1974, si trasferisce a Milano per diplomarsi in Scenografia all'Accademia di Belle Arti di Brera, è stata allieva di importanti maestri quali: Rodolfo Aricò, Giovanni Maria Accame, Tommaso Trini.



Il trasferimento a Milano coincide con l'avvio della sua attività pittorica, contemporaneamente negli anni 90 collabora a lungo come scenografa per la produzione televisiva del Gruppo RAI: "Topo Gigio" e per altre produzioni Mediaset, a cavallo del nuovo millennio inizia la sua collaborazione con la scuola pubblica che la vede impegnata presso le sedi internazionali di Asmara in Eritrea, di Addis Abeba in Etiopia e negli anni più recenti presso il Carcere Minorile di Milano.



CASA MUSEO SPAZIO TADINI via Niccolò Jommelli 24 (mappa)



Apertura da mercoledì a sabato dalle 15.30 alle 19.30 - ingresso libero



La mostra si può visitare anche in occasione di eventi al museo.



Visite guidate alle mostre e alla casa museo su prenotazione (8 euro) durata un'ora anche in orari personalizzati. Per prenotare: tel.3664584532 - museospaziotadini@gmail.com.

