Dopo il successo della prima edizione lanciata lo scorso anno, torna a settembre l’appuntamento di fotografia targato Collater.al. Collater.al Photography è un evento di fotografia contemporanea che dal 22 al 24 settembre animerà gli spazi della Fondazione Luciana Matalon - Foro Buonaparte 67, con oltre 150 fotografi provenienti da tutto il mondo che parteciperanno con un loro scatto. L'obiettivo principale di questo evento è creare un dialogo continuo e intimo tra gli artisti e i visitatori, offrendo al pubblico l'opportunità di immergersi totalmente nella diversità e bellezza dell'arte fotografica contemporanea, sperimentando stili e suggestioni differenti in un percorso emotivo ed emozionale.



Collater.al Photography 2023 sarà un'occasione unica per entrare in contatto con i talenti emergenti e affermati nel campo della fotografia contemporanea. Ogni artista esporrà le proprie opere, che spaziano dalle immagini più tradizionali alle sperimentazioni più innovative, offrendo un ampio spettro di stili e approcci artistici.

Il percorso espositivo sarà suddiviso in 3 sezioni: ImageNation Milan, Just Women e Iconic Photo Show. Le diverse sezioni creeranno un'esperienza coinvolgente e stimolante, permettendo ai visitatori di esplorare le molteplici espressioni artistiche nel campo della fotografia. In mostra, solo per citarne alcuni, i lavori dei seguenti fotografi: Brooke DiDonato, Damon Baker, Derrick Boateng, Henriette Sabroe Ebbesen, Mira Nedyalkova, Nanda Hagenaars, Simone Bramante, Marta Blue, Carla Sutera Sardo, Mirko Sperlonga.



“Da oltre 10 anni la fotografia ha un posto speciale all’interno del nostro Magazine. Siamo sempre curiosi di scoprire nuovi progetti di fotografi già affermati, ma anche artisti emergenti, e poter dare a loro uno spazio all’interno di un evento fotografico targato Collater.al ci riempie d’orgoglio. Con Collater.al Photography 2023 vogliamo continuare a portare ciò che vive in una dimensione digitale nel reale, celebrando il presente della fotografia, ma anche indagando e chiedendoci come sarà il futuro di quest’arte”. Founder di Collater.al



Durante i giorni della mostra sarà inoltre possibile acquistare le opere ad un prezzo più accessibile, per incentivare il collezionismo fotografico.