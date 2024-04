Collettiva di primavera

Mostra di pittura, scultura, fotografia e disegno dei soci GARTE, Gruppo Artistico Culturale APS, presso la GALLERIA DEGLI ARTISTI, in via Nirone 1-corso Magenta-Milano.

La mostra è divisa in due periodi in base alla tecnica. Il primo periodo, dal 4 al 16 aprile presenta acquerelli, disegni fotografie e sculture. Il secondo periodo olii, acrilici, tecniche miste e sculture.