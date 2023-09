Collettiva internazionale “Organizing chaos” dal 30 settembre al 7 ottobre a milano

Si svolgerà dal 30 settembre al 7 ottobre 2023 presso la Fondazione Luciana Matalon la collettiva internazionale “Organizing Chaos” organizzata da Nartwork a.p.s.



In mostra le opere di 37 degli artisti provenienti da 13 Paesi, facenti parte del network internazionale creato dall’associazione Nartwork, che nasce con lo scopo di realizzare una rete culturale per valorizzare gli artisti e promuovere l’arte contemporanea in ogni sua forma ed espressione. L’Associazione conta ad oggi più di 200 associati da tutto il mondo.

Ogni opera in mostra è accompagnata da un QR Code che raccoglie i pensieri e le riflessioni dell’autore.



La collettiva concede agli artisti lo spazio per esprimere il caos che hanno dentro, puro riflesso di quello che c’è all’esterno di loro e allo stesso tempo all’interno di ogni spettatore, che può rispecchiarsi in questa irriducibile natura per accogliersi ed accettarsi così com’è. Perché organizzare non significa semplificare o ridurre, ma trovare similarità, collegare le estremità e mescere i nuclei. Perché il Caos non va addomesticato, gli va dato spazio, per poterne ammirare la vastità e bellezza.



Durante il vernissage, previsto per sabato 30 settembre alle ore 17.30, si svolgerà un breve dibattito sull’esposizione con le curatrici e gli artisti presenti in sala. In tale occasione verrà distribuito gratuitamente il catalogo ufficiale della collettiva coi contributi degli storici dell’arte Maria Aurelia Catalano Rossi Danielli e Gianpasquale Greco. Seguirà piccolo rinfresco.



L’iniziativa aderisce alla XIX edizione della Giornata del Contemporaneo ed ha ricevuto il patrocinio morale della Regione Campania, Regione Lombardia, Università Suor Orsola Benincasa e Associazione Alsob.



La collettiva sarà visitabile gratuitamente presso la Fondazione Luciana Matalon, Foro Buonaparte, 67, Milano, dal 30 settembre al 7 ottobre nei seguenti orari: 10:00 - 13:00 | 14:00 - 19:00, con chiusura domenica e lunedì.



Curatrici: Rossella Bellan, Giulia Mazzilli e Antonietta Panico

Storici dell’Arte: Maria Aurelia Catalano Rossi Danielli e Gianpasquale Greco

Grafica: Antonio Imparato

Progetto Allestitivo: Giulio Bellan



Artisti in mostra:



Sandra Bechtold (Germania), Justin Chan (Cina), Begona Cubero Marcos (Spagna), Ivana D'Emilio (Italia), DARU (Italia), Alessandro Di Porzio (Italia), Antonio Di Zio (Italia), Reuven Dov Eimer - Murrey Elmarsh (Spagna), Maria Evseeva (Russia), Mario Formica (Italia), Lucrezia Giacometti (Italia), Jörgen Hansson (Svezia), Inushima (Giappone), Sonja Kalb (Germania), Rada Koleva-Genova (Italia), Lausen (Svizzera), Andréa Lobel (Paesi Bassi), Elisabetta Lopez (Spagna), Slaga Ma?gorzata (Polonia), Valeria Morasso (Italia), Beata Murawska (Polonia), Odarka (Ucraina), Atsushi Ohta (Giappone), Attila Olasz (Ungheria), Pellicer Ortiz (Spagna), Utaellamarie Peter (Germania), Elisabetta Pienti (USA), Gianluca Giuseppe Seregni (Italia), Maria Carolina Terracciano (Italia), Emma Testa (Italia), Enrica Toce (Italia), Paolo Toscani (Italia), Rebecca Volkmann (USA), Horst Weber (Germania), Pu Wei (Cina), Tatjana Zonca (Germania), Toyo (Giappone).