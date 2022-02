Presentazione libro "Collezionare edizioni con interventi d'artista"

“COLLEZIONARE EDIZIONI CON INTERVENTI D’ARTISTA”:

UN DIARIO D’AUTORE E UN MANUALE ANTIFRODI FIRMATO PELLICANI E CARRERA



Giovedì 10 febbraio alle ore 17,00 alla Libreria Bocca in Galleria Vittorio Emanuele II 12 a Milano l’architetto d’interni, artista, designer Andrea Pellicani e lo scrittore, critico d’arte, collezionista, Mauro Carrera presenteranno il loro libro "Collezionare edizioni con interventi d'artista" Punto & Virgola Edizioni.

Ovvero quando una dedica può trasformarsi in una piccola opera d'arte anche da migliaia di euro.





(come Marc Chagall, Andy Warhol, Mark Kostabi, Gianni Dova, Georges Mathieu e Joan Mirò) non priva d'insidie. Il volume di Andrea Pellicani e Mauro Carrera, che non è solo il diario di una passione ma anche un manuale antifrodi, insegna come difendersi, riconoscere i falsi d'autore ed evitare incauti acquisti.