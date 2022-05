Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

MIDO, Milano Eyeweare Show ospita nei locali di Otticlub (Pad. 15) “A Colpo D’Occhio. Sguardo e Visione nelle Arti”. La manifestazione artistica, organizzata in collaborazione con MIDO, dall’Associazione Vision+ Onlus, Associazione da sempre legata ai Distretti Rotary 2041, 2042, è un percorso visivo che si articola in due momenti complementari: una mostra, presente per tutte le tre giornate di Fiera e una conferenza. Il percorso di mostra si snoda attraverso la presentazione di 15 riproduzioni di opere d’arte, selezionate fra pitture, sculture, fotografie, installazioni che hanno diretto riferimento con il tema della visione e dello sguardo. Riprodotte su pannelli, le opere sono corredate da una descrizione storico artistica che, a partire dal titolo, sottolinea il potere suggestivo delle immagini, facilitandone la comprensione in termini di soggetto e di tecnica esecutiva e compositiva. Nella giornata d’inaugurazione – 30 aprile alle ore 15.30 - Elisabetta Parente, storico d’arte contemporanea e curatrice della mostra, terrà una conferenza che avrà per tema lo sguardo e le peculiarità della visione nell’arte e dell’arte. Attraverso la proiezione di opere d’arte classica, moderna e contemporanea, diverse da quelle presenti in mostra, si vuole offrire al pubblico originali spunti di riflessione sul caleidoscopico mondo dell’arte, in grado di coinvolgere lo spettatore curioso e proporre in ogni tempo e in ogni luogo, una molteplicità di punti di vista. “Il progetto della mostra e della conferenza, afferma Elisabetta Parente - curatela di “A Colpo D’Occhio. Sguardo e Visione nelle Arti” - nasce dall’esplicitare la differenza che sussiste tra lo sguardo e la visione nelle arti; l’arte è uno strumento che permette di andare oltre quella che è la visione sensibile, dà forma all’invisibile, unisce gli aspetti del sapere ed offre un altro punto di vista, grazie alla capacità di mettere in dialogo molteplici discipline. Sono tre le linee portanti della mostra: la prima vuole delineare la rappresentazione degli occhi, poiché tutto passa attraverso di essi. La seconda, legata al concetto di visione è ‘l’andare oltre’. L’opera d’arte offre infatti questa possibilità: di portare lo spettatore dietro le ‘quinte’ dell’opera stessa. La terza linea portante, che farà da ‘trait d’union’ alla conferenza è lo sguardo altrove, ovvero la capacità dell’opera d’arte di far vedere ciò che non c’è”. “La conferenza è da ‘vedere’ come un momento di approfondimento, un passaggio complementare, ma fondamentale e che propone un tassello ulteriore alla mostra ossia il punto di vista. La domanda chiave quando si analizza un’opera è: dove ci pone l’artista quando guardiamo un capolavoro? Dov’è l’occhio dello spettatore? L’unicità delle discipline artistiche è proprio la possibilità di offrire sempre nuovi ed inediti punti di vista. Le opere proposte nella conferenza sono presentate in modo tale che sia evidente come ‘non siamo abituati’ a leggere le immagini. Inoltre, l’evento vuole suggerire come imparare ad usare gli occhi, che sono una “finestra dell’anima” che trasformano la capacità di vedere in visione, pensiero ed emozione - conclude Elisabetta Parente”. “Vision + Onlus ha sempre partecipato a MIDO con dei simposi sulle problematiche della vista, con particolare riguardo alla prevenzione - afferma Demetrio Spinelli, Presidente di Vision + Onlus - quest’anno, in occasione di MIDO abbiamo pensato di parlare sempre di prevenzione, ma in un modo diverso, meno scientifico e più condivisibile con le persone, per comunicare quanto la vista sia un bene importante. Considerando sempre che l’85% degli impulsi che arrivano al cervello passano attraverso la vista. Quindi la mostra “A Colpo D’Occhio. Sguardo e Visione nelle Arti” vuole riconoscere l’importanza dello sguardo; sguardo e vista sono ‘cugini primi’. Con lo sguardo sull’arte noi cerchiamo di trasmettere il messaggio che il vedere bene significa non avere patologie della vista. Non dimentichiamoci che l’ipovedente, il cieco parziale o totale costituiscono un costo sociale per il Servizio Sanitario, ed il salvaguardare la vista, oltre ad essere un’azione di sostenibilità, risulta essere importante anche per mantenere alta la qualità della vita. Elisabetta Parente è storico d’arte e svolge attività divulgativa e di ricerca nel campo dei linguaggi artistici del contemporaneo. Consulente per collezionisti privati e fondazioni, si occupa dell’ideazione e della gestione di eventi culturali, con un particolare interesse rivolto alle situazioni in cui l’arte incontra altri saperi, quali la letteratura, il cinema, la musica, l’illustrazione, la fotografia. Dal 2006 collabora con diverse case editrice (Pearson - Bruno Mondadori, RCS Rizzoli, NPE) per la realizzazione di manuali di storia dell’arte e la pubblicazione di testi e saggi. Dal 2012 è uno degli specialisti del piano di formazione culturale e artistico di AMICHAE, associazione milanese a sostegno delle Civiche Raccolte Storiche e del Museo del Novecento. Dal 2019 è il presidente del Comitato Scientifico dell’Associazione. Dal 2014 è docente di Storia dell’arte e dell’immagine presso la Scuola del Fumetto di Milano. Vision+ Onlus è un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS, prossima ETS), apolitica, apartitica, aconfessionale e senza scopo di lucro. Persegue in via esclusiva, finalità di solidarietà sociale nel settore dell’assistenza sociosanitaria, per il miglioramento della cura e dell’assistenza nel campo delle malattie oculari, a favore di soggetti svantaggiati e bisognosi. Vision+ Onlus è stata costituita nell’anno 2005 dai Rotary Club Milano Est e Milano San Babila, dal Distretto 2040 del Rotary International e da un gruppo di Soci Rotariani. Attualmente, l’Associazione Vision + Onlus, conta 19 soci come persone fisiche, 3 soci onorari e 7 Rotary Club: Belgioioso S. Angelo Lodigiano, Milano Ca’Granda, Milano Est, Milano Fiera, Milano San Babila, Milano International NET, Monza, il Distretto 2041 del Rotary International, il Distretto 2042 del Rotary International e Vision Group Spa. www.visionpiuonlus.it