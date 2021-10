Coltivando - Un laboratorio per nonni e nipoti

L'Orto di Cascina Cotica ospiterà il progetto di una studentessa del Politecnico di Milano che coinvolgerà nonni e nipoti. Qua la sua presentazione, i dettagli e le modalità di partecipazione:



MI PRESENTO

Ciao! Io sono Maria Mannarino, sono una studentessa di Digital and Interaction Design del Politecnico di Milano.Sono una persona tranquilla e creativa, che continua a meravigliarsi per le cose più semplici. Per questo, sogno di diventare una toy designer, per condividere questo stupore con i più piccoli. Se siete curiosi di vedere i miei progetti passati, visitate pure il mio portfolio:https://www.mariagmannarino-portfolio.com/



PERCHÈ VI STO PARLANDO?

Ho quasi finito il mio percorso di studi! Al momento, sto scrivendo la tesi magistrale, il cui argomento è: GIOCO INTERGENERAZIONALE TRA NONNI E NIPOTI. Il gioco intergenerazionale prevede l’interazione di persone appartenenti a diverse fasce di età, che quindi appartengono a generazioni diverse.



PERCHÈ QUESTO TEMA?

Secondo la “Rivista Italiana di Educazione Familiare”: “Le modifiche nella struttura familiare intervenute a seguito del progressivo innalzamento dell’aspettativa di vita e della riduzione della fecondità hanno contribuito a cambiare sia la forma, sia la lunghezza dei rapporti parentali, spostando l’asse sulla verticalità dei rapporti tra le generazioni, invece che sull’orizzontalità dei rapporti tra coetanei. ”Per i piccoli, il gioco è FONDAMENTALE per crescere ed imparare, e dato che passeranno sempre più tempo in famiglia che con i coetanei rispetto a quanto accadeva in passato, e necessario studiarne i rapporti per creare un gioco adatto agli odierni e nuovi scenari.



L’ATTIVITÀ

Dopo un intenso periodo di ricerca ed ideazione, è per me giunto il momento di testarne i risultati. Per farlo, ho bisogno di interagire nuovamente con i diretti interessati del mio progetto, quindi coi nonni e i loro nipoti, per comprendere se ho trovato una soluzione soddisfacente ai loro desideri. Durante il laboratorio, nonni e nipoti saranno invitati a realizzare insieme un semplice progetto inerente alla natura, e a prendersene cura a casa per una settimana, per poi rispondere a qualche domanda di valutazione dell’esperienza.



PER CHI

bambini dai 6 ai 10 anni e i loro nonni (attività di coppia bambino/a - nonno/a))



TRATTAMENTO DATI

Durante il laboratorio saranno scattate delle fotografie e girati dei brevi video come materiale multimediale per la tesi. I volti saranno oscurati e tutte le informazioni raccolte saranno anonimizzate e utilizzate a solo scopo universitario.***

I posti sono limitati, chiediamo cortesemente di iscrivere entrambi i partecipanti. L’accesso all'evento per gli adulti accompagnatori è consentito ai visitatori muniti di Green Pass o di tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti. All’interno dello spazio è necessario indossare sempre la mascherina. Qualora ci fossero delle modifiche alle normative ministeriali riceverà per tempo una comunicazione in merito.

GRAZIE, a presto!



mariagrmannarino@gmail.com

