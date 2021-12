Com'era domani, lo spettacolo

"COM'ERA DOMANI"

giovedì 16 dicembre 2021 ore 20

Spazio Teatro 89, Via Fratelli Zoja 89, Milano.

Ingresso libero



Musiche dal vivo | Sound Operate

Letture sceniche a cura degli attori di Compagnia Carnevale

e dei partecipanti al progetto "Space Oddity"

sostenuto da Regione Lombardia



Tra parole e musica, pensieri e tracce di quello che è stato questo nostro recente passato, questo viaggio lungo due anni, come in una navicella spaziale.



Abbiamo vissuto per mesi chiusi in una navicella spaziale. Osservavamo quello che prima era il nostro quotidiano come un astronauta osserva il mondo dallo spazio. Ma chi sono stati i nostri astronauti? Quelli che sono stati considerati così fragili da non poter sopravvivere a questo “stranezza spaziale”, i nostri affetti più cari, gli anziani. Abbiamo parlato soprattutto con loro. Siamo stati nei luoghi della socialità, nelle biblioteche, nei centri multifunzionali, nei giardini. E abbiamo raccolto voci che vogliamo conservare e che restano come punto di riferimento per comprendere il nostro quotidiano. L’esito della prima fase del progetto Space Oddity, “Com’era domani”, presentato al pubblico giovedì 16 dicembre allo Spazio Teatro 89 è un insieme di musica e parole che attraversa temi più privati come la solitudine, la paura della malattia e della morte, il rapporto con la vita, la famiglia, ma anche temi più pubblici come il rapporto con la società e la città, il quartiere, il concetto di comunità, il lavoro e soprattutto il futuro.



INGRESSO LIBERO

Info e prenotazioni

compagniacarnevale@gmail.com

348/0129127





Compagnia Carnevale nasce nel 2016 con la prima produzione Arlecchino trasformato dall’Amore, opera di Marivaux, presentata all’interno di “Milano in Commedia 2016”, festival organizzato dalla stessa compagnia e patrocinato dal Comune di Milano e dalla Fondazione La Triennale di Milano. Il 2017 è l’anno di Tra’ti avante, Alichino e della partecipazione al Ravenna Festival con Ricorditi di me, che son la Pia, spettacolo selezionato nell’ambito del bando Giovani Artisti per Dante in collaborazione con la Società Dante Alighieri. Nel 2018 debutta Il Bradipo e la Carpa (Premio Marcello Primiceri 2020, finalista Minimo Teatro Festival 2018, XVII Palio Ermo Colle, migliore drammaturgia Premio Settimina Spizzichino, migliore interpretazione Festival ConCorto) adattamento per la scena del volume “Due eroi in panchina” di Roberto Quartaroe, edizioni inContropiede e il monologo Mirandolina (Premio Fondazione Carlo Terron 2019, Premio Per Voce Sola 2018). Nel 2020 la Compagnia presenta al Premio Scintille lo studio Per un sorso di tè dopo un pezzo di pane (Premio Fersen alla Drammaturgia 2021) e nel 2021 Basta ripetere al Festival Fantasio.