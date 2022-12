Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, l'atelier NICOLETTA FASANI, assieme alla Biblioteca di Villapizzone e alle Botteghe di via Mantegazza, ospitano la mostra "Com'eri vestita?" (22-30 novembre), curata dall’Associazione Libere Sinergie, impegnata nella prevenzione e nel contrasto di ogni forma di violenza e discriminazione fondata sulla differenza di genere. 10 abiti, uno per ogni realtà coinvolta, che riproducono i vestiti indossati da vittime reali di violenza sessuale, per scardinare un retropensiero ancora duro a morire che fa sentire la vittima colpevole per il solo modo in cui era vestita. La mostra si ispira al progetto, nato nel 2013, “What Were You Wearing?” di Jen Brockman, direttrice del Centro per la prevenzione e formazione sessuale di Kansas, e di Mary A. Wyandt-Hiebert responsabile di tutte le iniziative di programmazione presso il Centro di educazione contro gli stupri dell’Università dell’Arkansas. L’Associazione Libere Sinergie si è impegnata a portare in Italia il progetto, riadattandolo al contesto del nostro Paese e dando vita ad una mostra itinerante che dal 2018 ha già toccato diversi territori e ricevuto il Patrocinio del Dipartimento Pari Opportunità e della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La mostra, con gli abiti affiancati da poemi e locandine esplicative, sarà allestita e liberamente accessibile nell' atelier di via Paolo Mantegazza 36, nella Biblioteca di Villapizzone e negli esercizi vicini: Manifatture Sonore, Quasilocanda, Libreria Baravaj, laboratorio Lab ManElAn, studio di pittura Carlo Visco, Associazione La Via del Respiro, Forno del Sud e VisionOttica Astarita. Non ci sono abiti che provocano o evitano violenze, perché non c’è colpa ad indossare una minigonna piuttosto che una tuta da ginnastica. Ribadire che le vittime non sono mai responsabili delle violenze subite e continuare a riflettere su quanti stereotipi legati alla cultura di genere siano ancora da abbattere, è il modo migliore per rendere omaggio ad una data, quella del 25 novembre, che non può essere solo storia da ricordare ma anche futuro da costruire. Per le donne e non solo.