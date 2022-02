Come si diventa stuntman

Cosa vuol dire essere uno stuntman? Ha a che fare con lo sport o solo con il coraggio? Quale la preparazione di uno stuntman? Atletica? Pugilistica? Pesistica? Corsa? Il migliore in Italia è Simone Belli, fondatore di SB Action Academy. Ha collaborato e collabora con produzioni teatrali, televisive e cinematografiche, è Advanced Stage Combat presso BADC British Academ of Dramatic Combat, Advanced Combatant Actor & Referente Nazionale Combattimento Scenico presso Fisac Italia, Stuntman and Fight Coreographer presso High Chaparral Sweden, solo per citare alcuni suoi meriti e attività. In un'intervista e talk al tempo stesso, tra aneddoti e racconti, scopriremo tutto e per i cuori resistenti assisteremo anche ad una piccola performance live!



Simone Belli è fondatore e direttore di SB Film Fighting Crew che dispone dei migliori stuntman Italiani sulla piazza di Milano specializzati in combattimento scenico. É proprio Simone Belli in persona a selezionare, formare e inserire nel mondo del lavoro gli stuntman più promettenti del mercato Italiano. La selezione è durissima e la formazione è al limite delle capacità fisiche. Ma il 100% degli stuntman che iniziano il percorso nella SB Action Academy riescono a superare gli esami di abilitazione per poi iniziare la loro carriera di stuntman. Simone Belli attualmente è l'unico Istruttore Italiano ad insegnare a: Las Vegas al Combat-Con, Londra presso l’ Independent Drama e a New York presso presso la N.Y.C.S.S. Ha lavorato come stuntman o come Stunt Coordinator in 40 commercials, 24 film, 10 video clip. Viene dal teatro, si è diplomato come Attore presso la “Nico Pepe”.



Lontano, molto lontano dal compiacimento e dall'ostentazione del proprio ego, Simone ha costruito questa carriera vincente partendo da valori importanti e molto radicati al senso della vita, come - tra gli altri - il saper trasformare paure e ostacoli in strumenti di crescita e miglioramento, l'importanza del corpo, del movimento e dello sport, la disciplina che forgia anche il coraggio, quello che serve per lottare anche per i diritti, non solo sulla scena.



Parleremo di tutto questo e molto di più, dal vivo, a Sport Photography Museum in un'intervista /talk tra Federicapaola Capecchi e Simone Belli.



