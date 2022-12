Ritorna l'Artigiano in Fiera a Milano: come prenotare gratis

Biglietti gratis su prenotazione ma soprattutto i prodotti di oltre 100 Paesi da tutto il mondo a portata di mano: torna l'Artigiano in Fiera a Milano. L'appuntamento è dal 3 all'11 dicembre, ogni giorno dalle 10 alle 22.30. L'ingresso, come sempre è gratuito.

Come prenotare il biglietto per l'Artigiano in Fiera

Da fine ottobre chi è iscritto alla comminity di Artigiano in Fiera (cioè i visitatori delle ultime edizioni e clienti della piattaforma digitale) hanno ricevuto direttamente sul loro indirizzo e-mail l'invito gratuito per accedere alla fiera, valido tutti i giorni e per più ingressi. Chi, invece, non si è mai registrato, potrà scaricare il suo invito, sempre gratuito, sul sito artigianoinfiera.it.

Sarà poi possibile raggiungere la fiera, oltre che con i mezzi privati, anche con la metro o con il treno. Per l'occasione Trenord mette a disposizione dei biglietti speciali (qui i dettagli).

Stand dal mondo ma anche dalle regioni italiane

Nei padiglioni della fiera ci saranno stand dedicati al cibo italiano ed etnico per un giro culinario di tutto il pianeta, oltre che bancarelle con in vendita abbigliamento, gioielli, articoli per la casa, l'arredo e il tempo libero.

"Diamo risalto alle imprese artigiane, valorizzando un'economia incentrata sulle persone e sul territorio dove lavorano. L'emozione e lo stupore che scaturiscono dall'incontro tra i nostri espositori e i visitatori, affascinati da storie, prodotti e tradizioni, rappresentano una precisa scelta del mondo al quale tendiamo e del futuro che vogliamo", ha spiegato Antonio Intiglietta, il presidente di Ge.Fi. Gestione Fiere Spa, che organizza la manifestazione. "La nostra fiera non è solo la più grande rappresentazione di culture di tutto il mondo, ma è anche la destinazione ideale per chi sceglie di sostenere la vera economia a dimensione umana", ha concluso.