'Come prima più di prima', a Milano torna l'appuntamento con il gelato, la solidarietà e l'inclusione

Condivisione, intrattenimento e inclusione: questi gli ingredienti fondamentali della manifestazione ormai diventata un appuntamento fisso in una gelateria di Milano che coniuga gusto e solidarietà.

Non solo una semplice vendita di gelati ma una vera festa realizzata dalla Gelateria Wally in piazza Lavater a Milano. Così l’iniziativa "COME PRIMA PIU DI PRIMA" giunge ormai alla sua terza edizione e nasce con l’intento di far conoscere a tutti l'arte del gelato e sostenere il progetto della Fondazione Aquilone Onlus.

L'evento "Come prima più di prima" è condivisione tra colleghi, professionisti che hanno a cuore il gelato e che vivono il mestiere di gelatiere con la passione di sempre. "Come prima più di prima" è anche un appuntamento dedicato ai clienti che vogliono conoscere l'affascinante mondo dei mastri gelatieri, la ricerca e la qualità degli ingredienti utilizzati nella realizzazione di gelati.

Il programma

20 gelatieri, amici e colleghi di ogni angolo d’Italia presenteranno le loro ricette speciali e condivideranno l’intera giornata con tutti i presenti. Diffonderanno la cultura del buon gelato e dispenseranno consigli e segreti. L'Executive Pastry Chef Davide Comaschi darà vita ad una ricetta esclusiva.

I ragazzi di Fondazione Aquilone si dovranno guadagnare sul campo l'ospitalità della gelateria Wally dando una mano nella preparazione di coni e coppette.

Non solo ci saranno a disposizione 20 gelatieri a cui chiedere qualsiasi cosa sul ''mondo del gelato'', ma si organizzeranno delle masterclass durante le quali osservare i professionisti all'opera.

Il contest di Milano Congelato permetterà di votare il gusto preferito e tra tutti i partecipanti sarà estratto un vincitore che si aggiudicherà la WALLY GOLD CARD che darà diritto a un anno di gelato gratis da Wally!

La giornata prevede anche animazione e musica per grandi e piccoli, l’aperitivo in collaborazione con God Save The Food e un brindisi finale con tutti gli ospiti!

Per avere informazioni dettagliate, tra cui elenco dei gusti e i prezzi, e per scaricare il coupon che dà diritto ad avere degli sconti dedicati su alcuni pacchetti, è possibile visitare il sito.

Dove e Quando

Sabato 14 ottobre 2023 dalle 14:30 alle 21:30

WALLY - Gelato, frutta & Co. - Piazza Lavater (quartiere Porta Venezia) Milano