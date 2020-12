Comune di Milano commemora i 130 anni di Canottieri Milano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Il Presidente Paolo Invernizzi, il vicepresidente Luciano Visai e la Consigliera Silvana Fontanesi hanno accolto nella nostra sede Santo Minniti - Presidente del Municipio 6 del Comune di Milano, Roberta Guaineri - Assessore al Turismo, Sport e Tempo libero del Comune di Milano, Anna De Censi - Presidente Commissione Turismo, Sport e Tempo libero del Comune di Milano Elena Ruginenti – Consigliera Municipio 6 del Comune di Milano Presidente Commissione Sport e Costanzo Ariazzi - Assessore allo Sport Municipio 6 Comune di Milano che hanno consegnato una targa commemorativa per i nostri 130 anni di attività ininterrotta. Dal 15 ottobre 1890 ad oggi, sono stati innumerevoli i successi sportivi dei nostri atleti, alle Olimpiadi, Mondiali e in campo nazionale. In oltre un secolo di storia, al canottaggio si sono aggiunti nuoto, tuffi, pallanuoto, tennis, basket e recentemente l’atletica. Tutte discipline in cui i nostri colori sono saliti sui gradini più alti del podio, in Italia e nel mondo. Un riconoscimento, quindi, allo sforzo che quotidianamente Canottieri Milano e i suoi soci fanno per far conoscere, praticare e diffondere lo sport. Alle innumerevoli iniziative a carattere sociale che da sempre affiancano le nostre imprese sportive. Alla forte integrazione e influenza sul territorio di Milano e non solo. Alla nostra storia e ai nostri successi. E proprio in virtù di queste nostre peculiarità, ci è stata confermata la possibilità di prolungare la durata della concessione in essere con il Comune di Milano. Tutto ciò ci gratifica e ci dà lo slancio per ripartire, nel 2021, verso altri 130 anni insieme a Milano. Quindi un enorme grazie a Comune di Milano, ai nostri soci, agli atleti, allenatori e istruttori e ai corsisti. E a chi ci conosce e ci sostiene anche da lontano. Forza Canottieri ! Ufficio Stampa Canottieri Milano Nelle foto di Andrea Benecchi e Davide Brazzoli - la sede della Canottieri Milano - da sinistra: Costanzo Ariazzi, Elena Ruginenti, Santo Minniti, Roberta Guaineri, Paolo Invernizzi, Luciano Visai, Silvana Fontanesi - la targa consegnata

