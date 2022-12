Cmpagnia Corrado D'Elia ricerca attori per spettacolo locandiera

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

La Compagnia Corrado d’Elia, ricerca attori per completare il cast per la ripresa dello spettacolo La Locandiera, in scena al Teatro Leonardo di Milano dal 8 al 19 febbraio 2023, regia di Corrado d’Elia. Si richiede: – diploma di scuola riconosciuta – buone attitudini fisiche – disponibilità prove nei giorni antecedenti il debutto – possibilità di alloggio a Milano Gli interessati possono scrivere all’indirizzo mail compcorradodelia@gmail.com allegando curriculum e foto aggiornata in formato jpg, ben specificando numero di cellulare e indirizzo email. Non saranno presi in considerazione le candidature senza foto, o recapiti per contatto. Dopo una prima selezione in base al materiale inviato, i candidati scelti saranno invitati ad un provino in teatro.