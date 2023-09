Auguri Doppio Malto! La super festa gratis e aperta a tutti

Venerdì 15 settembre la sede di Doppio Malto Duomo a Milano spegne la sua prima candelina e celebra con il pubblico questo speciale anniversario: dalle ore 19 grande festa con i dj set di Rocky Guns e Vividee.

La serata

Una serata ricca di divertimento a ingresso libero con drink di benvenuto e torta offerti a tutti i presenti per festeggiare un anno pieno di felicità e gusto. Un’occasione per ringraziare i tantissimi che hanno scelto proprio Doppio Malto Duomo per vivere i loro momenti di condivisione con parenti e amici.

Durante la serata il pubblico potrà assaporare dalle ore 20 le sfiziose proposte del menù alla carta, una cucina semplice, genuina e creativa, che combina birra e cibo in modo innovativo e gustoso proponendo una scelta ricca e varia che va dalla carne alla brace, passando per antipasti, insalate e dessert, e gustare le birre artigianali Doppio Malto, scegliendo tra 14 tipologie differenti di birra (anche gluten free), o con open bar al costo di 25 euro.

Come partecipare

Per partecipare alla serata è consigliata la prenotazione sul sito di Doppio Malto.