Business forum tra vietnam e lombardia 31 maggio 2023 Milano

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

I lavori si svolgeranno in occasione della celebrazione dei 50 anni delle relazioni diplomatiche tra Italia e Vietnam e della visita ufficiale dell’Ambasciatore del Vietnam a Milano, alla presenza del Presidente della Regione Lombardia On. Attilio Fontana, l’Ambasciatore della R.S. del Vietnam in Italia S.E. Duong Hai Hung. Al centro dei lavori “il Vietnam” quale destinazione strategica per gli affari commerciali e gli investimenti italiani in Asia e le Politiche e misure di supporto alle aziende per il commercio e gli investimenti in Vietnam. Tra gli interventi il Sottosegretario alle Relazioni Internazionali ed Europee Regione Lombardia, Dott. Raffaele Cattaneo, il Presidente Camera Commercio Italia Vietnam, Dott. Van Hong Pham, il Direttore Area Internazionalizzazione e Commercio Estero Assolombarda, Dott.ssa Chiara Fanali, il Chief Strategy Officer (CSO) Promos Italia, Dott. Federico Maria Bega, il Responsabile Desk Vietnam, Cav. Maily Anna Maria Nguyen, il Head of Supply Chain & Business Promotion di SACE, Dott. Luca Passariello, la Chief external relations di SIMEST, Dott.ssa Francesca Alicata, il Consigliere delegato di Aprieuropa, Dott. Alessandro Cianfrone, la Legal Counsel, Avv. Veronica Gianola. Per partecipare, in presenza, è necessaria l’iscrizione al seguente indirizzo email segreteria@camcom-italiavietnam.it Per maggiori informazioni: segreteria@camcom-italiavietnam.it