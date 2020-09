Comunicazione da parte del gruppo azione di Sesto San Giovanni

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Il gruppo Azione di Sesto San Giovanni in occasione del prossimo referendum Costituzionale, sarà presente in piazza Luigi Petazzi con un proprio Gazebo per parlare con i cittadini delle ragioni del NO. Il gazebo sarà presente dalle 10 alle 19, e vedrà il gruppo degli attivisti alla prima uscita pubblica ufficiale, costituendo quindi anche un'occasione per farsi conoscere dalla cittadinanza. Ci auguriamo di aver fatto cosa gradita nell'informarVi di questo evento. Un cordiale saluto Il coordinamento di Sesto San Giovanni in Azione Link all'evento facebook: https://www.facebook.com/events/361719934859228