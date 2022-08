I Coldplay tornano a Milano: doppio concerto a San Siro, le date

I Coldplay tornano a Milano. Dopo lo show del 2017, a sei anni di distanza, Chris Martin e soci hanno annunciato una nuova apparizione sotto la Madonnina. Anzi, una doppia apparizione. Il "World tour" dei Coldplay farà infatti tappa a San Siro il 25 e il 26 giugno 2023.

I biglietti saranno in vendita dalle ore 10:00 di mercoledì 24 agosto per chi si è registrato sul sito My live nation. Vendita libera per tutti, invece, dalle 10 dl 25 agosto.



Il tour, acclamato anche per la sua serie rivoluzionaria di iniziative legate alla sostenibilità, ha già registrato il tutto esaurito in America Latina, Nord America ed Europa con più di quattro milioni di biglietti venduti. L'anno prossimo tocca a Milano.