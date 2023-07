I Depeche Mode tornano a Milano anche nel 2024: doppio concerto al Forum

Mentre stanno per iniziare i tre concerti estivi in Italia, i Depeche Mode annunciano che torneranno nel Bel Paese per altrettanti "live" nel 2024. La band inglese, sulle scene dal 1980 e presente nella Rock & Roll Hall of Fame dal 2020, sta per esibirsi all'Olimpico di Roma (12 luglio), a San Siro (14 luglio) e al Dall'Ara di Bologna (16 luglio), ma sta anche mettendo a punto altre date del tour mondiale dell'anno prossimo. E tornerà in Italia, a marzo, ancora a Milano.

Le tappe saranno infatti a Torino al Pala Alpitour il 23 marzo e poi al Mediolanum Forum di Assago (Milano) per un doppio appuntamento: 28 e 30 marzo 2024. I fans che non sono riusciti ad acquistare i biglietti per le date estive potranno così provarci per l'anno prossimo nei palazzetti. I biglietti saranno in prevendita (solo per gli utenti iscritti a My Live Nation) a partire dalle 10 di giovedì 13 luglio.

100 milioni di album

"Memento Mori" è il 19esimo tour della band inglese, nonché il primo dopo circa cinque anni di assenza dai palchi. I Depeche Mode in carriera hanno venduto più di 100 milioni di album e suonato per oltre 35 milioni di fans. Quello del 2023-2024 è il primo tour della band senza il tastierista Andy Fletcher, scomparso il 26 maggio, a cui Martin Gore e Dave Gahan dedicano dal palco "World in my eyes".