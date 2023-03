In Darsena ci saranno dei concerti in gondola

Concerti in gondola con il pubblico su canoe, tavole gonfiabili e dragon boat. Succede in Darsena tutti i venerdì di marzo: il 3, il 10, il 17 e il 24.

"Sull’onda del successo delle precedenti edizioni - scrivono gli organizzatori - da venerdì 3 marzo prenderà il via alle 20:30, con partenza dalla sede dei Marinai d’Italia in viale Gorizia 9, l’evento 'ConcertInGondola', che consiste in eventi musicali itineranti in gondola, navigando sulle acque della Darsena, per portare musica e arte nel panorama milanese".

Gli artisti che si esibiranno nella prima delle quattro date di ConcertInGondola, ovvero venerdì 3 marzo, saranno gli Psycho Saxes, composti da Emanuele Cossu alla batteria, Lorenzo Faraò sax tenore e Giacomo Bertazzoni al sax baritono. Per tutti quelli che desiderano ascoltare il concerto da una posizione esclusiva con un piccolo contributo di 20 euro, incluso prosecco e un piccolo aperitivo, il ritrovo è alle ore 20 presso l'associazione Marinai d'Italia in viale Gorizia 9 e la partenza alle 20.30.