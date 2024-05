Concerti, campi di calcio e basket (tutto gratis): il mega festival in Centrale a Milano

Musica e sport. È il festival di cultura urbana "Welcage" a dare il via al palinsesto di iniziative che il Comune di Milano si è impegnato a realizzare per animare in maniera positiva piazza Duca d'Aosta.

Da domenica 19 a sabato 25 maggio, la piazza davanti alla Stazione Centrale accoglierà incontri ed eventi gratuiti di musica, arte, sport, moda, intrattenimento, rivolti principalmente a ragazzi e ragazze della Generazione Z e Millennials.

Piazza Duca d'Aosta si trasforma in un vero e proprio villaggio multidisciplinare e d'intrattenimento. Welcage sarà animato per una settimana nelle sue aree principali: un grande palcoscenico per concerti live gratis su prenotazione, un campo da calcio e un campetto da basket - entrambi 3 contro 3 - a fruizione gratuita, e una galleria d’arte urbana. Ultimo elemento del villaggio è un mini-palco per talk e meet&greet con artisti e creatori di contenuti digitali.

Tutti i concerti gratis in Centrale: il palinsesto