Tutti i concerti gratuiti al Conservatorio

La musica come antidoto per non dimenticare. Al via il 21 marzo la seconda edizione di "Milano è memoria - Il Conservatorio di Milano per la sua città", il programma di dieci concerti a cura del Conservatorio "Giuseppe Verdi" in coincidenza con le ricorrenze più importanti e significative celebrate dalla città.

L'iniziativa è nata nell'ambito di Milano è memoria, il progetto avviato nel 2017 per dare rilievo e ricordare persone, fatti ed eventi che testimoniano la storia e l'identità di Milano. Il concerto inaugurale di questa sera, in occasione della Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, sarà dedicato a tutti gli uomini e le donne uccisi dalla criminalità organizzata e ricordati questa mattina durante la grande manifestazione nazionale di Libera in piazza Duomo.

L'appuntamento è alle ore 18, nella Sala Puccini del Conservatorio "Giuseppe Verdi" (via Conservatorio 12). Due le esibizioni in programma:

Pëtr Il'i? ?ajkovskij, Souvenir de Florence. Sestetto per archi in re minore. Con Tiziano Giudice, Margherita Ceruti violini; Alessio Lisato, Francesco Scarpetti viole; Michele Mazzola, Claudio D'Alicarnasso violoncelli;

Arnold Schoenberg, Verklärte Nacht. Sestetto per archi da un poema di Richard Dehmel. Margherita Ceruti, Tiziano Giudice violini; Alessio Lisato, Francesco Scarpetti viole; Claudio D'Alicarnasso, Michele Mazzola violoncelli.

Lo spettacolo avrà inizio alle ore 18 nella Sala Puccini del Conservatorio (in via Conservatorio 12). L'ingresso ai concerti è gratuito, fino ad esaurimento posti, con prenotazione obbligatoria scrivendo a permilano@consmilano.it. Farà eccezione il concerto del 10 giugno per cui è previsto l'acquisto di un biglietto (10 euro su Vivaticket) poiché inserito nel cartellone di Festival Milano Musica 2023.

I prossimi concerti saranno: