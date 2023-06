Concerti gratis e prove aperte con La Filarmonica di Milano

Indirizzo non disponibile

Dal 6 all'11 giugno a Milano torna La Fil, musica nei quartieri, iniziativa volta a prtare i concerti della Filarmonica di Milano in città.

La nuova edizione

L’edizione 2023 si svolgerà presso il Municipio 5 di Milano con 37 eventi gratuiti tra incontri, prove aperte, concerti e il coinvolgimento di 300 operatori del settore tra musicisti/e e coristi/e, tecnici e maestranze.

La residenza sarà divisa in due parti: una prima parte, da marzo e giugno, dedicata all’attività di formazione rivolta alle scuole e ai/alle giovani inseriti/e all’interno di un percorso scolastico musicale. Sono previsti laboratori musicali progettati in collaborazione con il MaMU Cultura Musicale – Aps, che da anni organizza e promuove l’attivita? dell’Orchestra Giovanile Milano 5, composta da giovani strumentisti/e dai 13 ai 21 anni che suoneranno con professionisti/e con grande esperienza nella conduzione di formazioni musicali giovanili.

La seconda parte del programma, tra novembre e dicembre 2023, si focalizzerà sull’aspetto sociale delle attività di MQ2023 attraverso una serie di incontri orientati all’intrattenimento e alla divulgazione, con il fine di favorire la partecipazione del pubblico ai centri di aggregazione sociale del territorio. Insieme a Fondazione Amplifon, LaFil coinvolgerà una RSA promuovendo attività d’intrattenimento musicale agli/alle ospiti e inizierà una collaborazione con la Comunità Oklahoma Onlus di Milano, associazione che accoglie giovani in difficoltà.

Gli eventi di giugno

Per tutta la settimana sono in programma concerti gratuiti, prove aperte dell’orchestra, incontri per avvicinare i più giovani alla musica classica, visite guidate e attività aperte a tutti alla scoperta del dialogo tra la musica e le altre arti: questo è l’obiettivo del progetto, attraverso il quale LaFil si impegna a rendere i quartieri di Milano centri di partecipazione e arricchimento collettivo.

Tra le attività in calendario, particolare importanza assumono i concerti di sabato 10 e domenica 11 giugno, rispettivamente all’Abbazia di Chiaravallee al Micrô (via della Chiesa Rossa) per i quali l’Orchestra Giovanile Milano 5 si esibisce insieme ai musicisti de LaFil - Filarmonica di Milano, sotto la direzione del maestro Nicola Kitharatzis.