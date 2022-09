Jazzmi arriva al Bicocca Village con uno speciale viaggio musicale

Milano non si ferma mai, proprio come JAZZMI, che racconta le trasformazioni di una città in continua evoluzione e terreno di scambio e condivisione.

Martedì 4 ottobre, a partire dalle 19:30, JAZZMI invade Bicocca Village e i suoi spazi con un evento speciale che metterà in comunicazione Bicocca, i suoi abitanti, Milano e le realtà del territorio per scoprire insieme i nuovi spazi e le nuove storie dell’Entertainment Center: una grande festa per tutti in stile JAZZMI.

Alla scoperta di un viaggio musicale

Dalle piazze del Village agli spazi interni: un viaggio musicale che coinvolgerà il pubblico alla scoperta e alla ri-scoperta delle mille sfaccettature di Bicocca Village: un luogo dove sentirsi a proprio agio e dove provare ogni volta una nuova esperienza.

Il palinsesto

Lo speciale viaggio nel Bicocca Village presenterà al pubblico un palinsesto di 3 tappe consecutive:

1. Nella Piazza più esterna la Fan Fath Al, brass band di giovani musicisti legati dalla passione per la musica balcanica, accoglierà il pubblico del festival e presenterà i suoi brani inediti. Fan Fath Al dopo il concerto accompagnerà il pubblico all’interno del Village.

2. Il pubblico sarà indirizzato verso il primo piano, dove nell’area co-working verrà posizionata una nuova band, stavolta di stampo più pop, gli Asante Sana che riproporranno classici in chiave acustica e manouche.

3. Terminato il concerto nell’area co-working, al piano terra potrà iniziare il concerto dei Frank Sinutre e la loro elettronica home made.