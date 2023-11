I due concerti (gratis) di Natale in Duomo e come prenotarsi

Anche quest'anno in Duomo arriva il tradizionale concerto di Natale. Ad ingresso gratuito, il concerto dona a tutti la possibilità di ascoltare brani di musica classica suonati dalle più grandi orchestre, dirette dalle bacchette migliori del mondo.

Quest’anno i concerti saranno due, uno il 18 dicembre e uno il 19 dicembre.

I due concerti di Natale in Duomo

Il primo concerto sarà lunedì 18 dicembre con i Cameristi della Scala diretti dal giovane talento greco Dionysis Grammenos. Il programma prevede musiche inglesi, dall’Haendel del concerto per arpa e dei cori dal Messiah, al Britten del Ceremony of carols e ai canti per coro femminile di John Rutter.

Prenotazione obbligatoria a partire dai giorni precedenti la data sul sito ufficiale duomomilano.it.

Martedì 19 dicembre alle 20:30 sarà la volta del vero e proprio Concerto di Natale, con la partecipazione dell’Orchestra Sinfonica di Milano, con ingresso libero fino a esaurimento posti, con prenotazione obbligatoria su duomomilano.it in prossimità dell’evento.

Tutte le informazioni seguiranno nelle prossime settimane su duomomilano.it.