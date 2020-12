Tre concerti di Natale per i medici e gli infermieri di Milano

Tre esclusivi Concerti di Natale, realizzati in collaborazione con Piano City Milano, per testimoniare affetto e vicinanza ai medici e agli operatori dell’Ospedale San Paolo, l’Ospedale San Carlo Borromeo e il Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano, impegnati senza sosta a curare gli ammalati e contrastare il Covid-19. L’iniziativa PIANO H, che si svolge dal 16 al 18 dicembre, si inserisce nel progetto più ampio “Un po’ di cura per chi cura” pensato da Victory Project Eventi per sostenere con gesti concreti chi lavora in prima linea nella lotta al Coronavirus.



Realizzato grazie al contributo di DOC Generici, il programma di PIANO H comprende tre concerti:



mercoledì 16 dicembre alle ore 15.00 presso Ospedale San Paolo - performance di Angelo Trabace, pianista e compositore (concerto a cura di Piano City Milano)



giovedì 17 dicembre alle ore 15.00 presso Ospedale San Carlo Borromeo - performance di Thomas Umbaca, pianista e compositore (concerto a cura di Piano City Milano)



venerdì 18 dicembre alle ore 18:00 presso il Grande Ospedale Metropolitano Niguarda - performance di Roberta Di Mario, pianista e compositrice, e The Gospel Family (concerto a cura Vertigo Music)



Tutti i concerti sono gratuiti e si svolgono all’aperto, allestendo un palco mobile nei giardini delle strutture ospedaliere per consentire l’ascolto a un numero ampio di persone senza ostacolare il normale svolgimento delle attività sanitarie, nel piano rispetto delle misure di sicurezza e distanziamento sociale.