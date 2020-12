Natale, il concerto della Scala sarà trasmesso in tv. I recital di canto e ballo in streaming

Non solo la Prima, anche li concerto di Natale e i recital di canto del Teatro alla Scala verranno trasmessi dalla Rai in televisione e saranno visibili in streaming. La Rai, il 17 dicembre, registrerà un gala di danza che verrà poi trasmesso in differita nel 2021, mentre il 19 dicembre l'appuntamento è col tradizionale concerto natalizio, diretto da Michele Mariotti, che verrà trasmesso alle 10.25 del 24 dicembre su Rai Uno e, su Rai Cinque, alle 18 del 25 dicembre.

Nei giorni compresi tra Natale e Capodanno inizieranno anche le prove di Così fan tutte di Mozart che la Scala conta di portare in scena alla fine di gennaio se le circostanze lo permetteranno. In collaborazione con Iulm, la Scala riprende anche la stagione dei recital di canto e il programma Grandi spettacoli per piccoli con una serie di appuntamenti in streaming che resteranno disponibili per sette giorni. La Scala riprenderà inoltre una lezione di Manuel Legris su Lo schiaccianoci nella coreografia di Rudolf Nureyev. Le riprese e la trasmissione saranno realizzate dall’Università Iulm, con la quale la Scala ha una collaborazione ormai decennale.

Il programma

Lunedì 14 dicembre alle ore 20 dalla Sala del Piermarini il soprano Sabine Devieilhe eseguirà Ravel, Poulenc, Fauré e Debussy con il raffinato pianista Alexandre Tharaud. Lunedì 4 gennaio, sempre alle 20, il baritono Markus Werba torna con un programma interamente dedicato a Robert Schumann con il pianista James Baillieu. Sui leggii i cicli Dichterliebe op. 48 e Liederkreis op. 39. Lunedì 21 dicembre alle ore 20 la Scala proporrà una prova nel corso della quale il nuovo direttore del Corpo di Ballo Manuel Legris approfondirà con diversi cast il passo a due dello Schiaccianoci, il balletto previsto per le festività natalizie e cancellato a causa della pandemia. Il capolavoro di Čajkovskij sarà presentato e approfondito da Legris e dai ballerini scaligeri nella coreografia di Rudolf Nureyev, con cui Legris ha avuto un lungo periodo di collaborazione: fu proprio Nureyev nel 1986 a promuoverlo étoile all’Opéra di Parigi.

Il progetto Grandi spettacoli per piccoli torna con tre concerti per i bambini trasmessi alle ore 11 del mattino dei giorni di Natale, di Capodanno e dell’Epifania, i cui programmi accosteranno un classico della letteratura musicale per l’infanzia a una pagina di Wolfgang Amadeus Mozart. Volti noti del teatro, della radio e della televisione saranno impegnati come voci recitanti cui è affidato il compito di avvicinare i bambini alla musica secondo la formula sperimentata in questi anni nei "Concerti per i bambini". Il coordinamento scenico è curato da Lorenza Cantini e le luci da Marco Filibeck, mentre l’introduzione sarà affidata al conduttore radiofonico e televisivo Nicola Savino.

A dirigere l’orchestra scaligera in formazione cameristica per i tre concerti la Scala ha chiamato la direttrice coreana Eun Sun Kim, uno degli astri nascenti del panorama internazionale: nata nel 1980 a Seoul, dove ha studiato composizione e pianoforte prima di dedicarsi alla direzione d’orchestra, è direttrice ospite principale della Houston Opera e dal 2021 sarà direttrice musicale della San Francisco Opera. Ha recentemente diretto il Concert de Paris (l’annuale concerto celebrativo del 14 luglio con l’Orchestre National de France ai piedi della Tour Eiffel) e nel maggio 2021 è attesa per La traviata alla Staatsoper di Berlino, mentre il debutto alla Staatsoper di Vienna è stato cancellato a causa della pandemia.

Dal giorno di Natale sarà disponibile il primo concerto il cui programma include Pierino e il lupo di Prokof’ev con i comici Giovanni Storti e Giacomo Poretti (del popolare trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo) come voci recitanti e il Concerto per clarinetto di Mozart con il solista Fabrizio Meloni, primo clarinetto dell’Orchestra e della Filarmonica della Scala.

Dal 1 gennaio si festeggia il nuovo anno con Il carnevale degli animali di Saint-Saëns e Eine kleine Nachtmusik K 525 di Mozart con il comico Gioele Dix come voce recitante. Dal 6 gennaio, festa dell’Epifania, i Magi portano la favola dell’elefantino Babar messa in musica da Poulenc e la Sinfonia n. 29 di Mozart con la voce recitante della conduttrice radiofonica La Pina.