A Parabiago il festival di musica punk rock (e non solo)

Dal 17 al 26 giugno a Parabiago torna ParaVox Music Tribe, il festival musicale organizzato da Parabiago Calcio e ParaEvents. Una seconda, imperdibile, edizione, con ben sette grandi concerti dal vivo - di cui cinque 5 ad ingresso gratuito - per ballare a ritmo di rock e di punk, festeggiando l'arrivo dell'esate.

Il pubblico potrà immergersi in oltre 40 ore di show con più di 25 artisti differenti che si esibiranno sul palco principale e sul palco AfterParty.

I gruppi presenti

Tra i numerosi gruppi musicali presenti, che si alterneranno sul palco, i Derozer e i loro punk rock coinvolgente, gli Africa Unite e le loro soronità reggae, Emis Killa con isuoi vrani a ritmo di rap. E ancora: Rumatera, Gem Boy, i mitici Finley, Sacky e Auroro Borealo.

Il programma

Di seguito il programmadelle serate.

- 17 Giugno: Derozer, Yokoano, Boom Boom Sound

- 18 Giugno: Rumatera, Auroro Borealo, Internazionale Trash Ribelle

- 19 Giugno: Sacky, G.Kres, Neza, Til Gee, Sorrito, Salvaje, Finsta, AleJ, Primero Butti, Wadelevrai, Orbita

- 23 Giugno: Finley, Noise from Punkreas

- 24 Giugno: Africa Unite, Piero Dread, And The Animal, Good Vibes Sound

- 25 Giugno: Emis Killa, Kamy Aksell, Le Guns, AlwaysInParty

- 26 Giugno: Gem Boy, And The Animal, Dj Ive

Biglietti

Oltre alle serate gratuite, è possibile acquistare i biglietti di alcuni concerti on-line.