Eataly Smeraldo apre le porte a Piano City: i concerti da non perdere

In occasione di Piano City Milano, il festival diffuso di pianoforte che annovera oltre 200 appuntamenti in tutta la città - Eataly Milano Smeraldo dedica un’intera giornata alla musica con un ciclo di concerti in programma sabato 20 maggio, dal mattino fino alla sera, per vivere un’esperienza unica tra le melodie del pianoforte e i sapori delle eccellenze enogastronomiche italiane.

I concerti

Si inizia alle ore 11 con le musiche originali di Francesco Squassabia, che animerà lo store di Piazza XXV Aprile con un excursus dei suoi inediti.

Nel pomeriggio si esibirà invece Daniele Longo - pianista professionista specializzato in diversi generi, compositore e direttore musicaledell’Associazione Realtà Debora Mancini - che, a partire dalle 17, suonerà le sue composizioni originali tratte dal CD “Cercando l’aria”.

Fiore all’occhiello della giornata sarà il concerto serale delle 23.30 con protagoniste la pianista classica Ginevra Costantini Negri e la scrittrice e food influencer Sara Porro. L’inconsueto duo presenta per l’occasione uno speciale “Piano Reading” in cui le letture di celebri opere di letteratura riguardanti le ricette più iconiche della tradizione culinaria milanese, come Risotto Patrio” di Carlo Emilio Gadda o “La Leggenda della Cassoeula” di Dario Fo, si alternano a musiche per pianoforte di Gioacchino Rossini che traggono ispirazione dal cibo. Un momento speciale che intreccia il mondo della musica con quello del cibo e che non potrebbe aver luogo in una location migliore del Palco di Eataly Milano Smeraldo.

Informazioni utili

L’ingresso ai primi due concerti è gratuito, senza prenotazione. Invece, è possibile riservare il proprio posto al concerto serale tramite il sito dedicato.