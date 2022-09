Alla Pinacoteca Ambrosiana le visite guidate insieme ai concerti di giovani musicisti

Dal 28 settembre al 12 ottobre 2022, per tre mercoledì consecutivi, la Pinacoteca Ambrosiana ospita la terza edizione di MUMU – Musica al Museo, un progetto in cui il grande repertorio musicale classico incontra i capolavori dell’arte di ogni tempo.

Per l'occasione il museo aprirà le sue porte per esclusive visite guidate sulle più celebri opere conservate nel museo, arricchite da concerti con giovani musicisti che eseguiranno programmi musicali sempre diversi per ogni turno.

Il progetto

Il progetto è organizzato dalla Società del Quartetto di Milano in collaborazione con la Veneranda Biblioteca Ambrosiana e Le Dimore del Quartetto.

Informazioni utili

E' prevista una partenza ogni mezz’ora per gruppi di massimo 20 persone.

E' possibile scoprire il calendario e acquistare i biglietti dei concerti on-line.