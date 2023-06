Mai così tanti concerti a San Siro come nel 2023

In attesa di capire se sarà un'estate calda o no, dal punto di vista climatico, quella milanese è già un'estate da record, ma per tutt'altra ragione: il numero di concerti stagionali a San Siro. Saranno ben 19 gli appuntamenti, già in programma, tanto che qualche giorno fa il sindaco di Milano Beppe Sala si era espresso sulla possibilità di limitarne il numero: non per il 2023, ovviamente, ma in futuro.

E se il destino del Meazza non è ancora certo, per le note vicissitudini legate all'eventuale nuovo stadio milanese, tutto è pronto per la stagione dei concerti con una 'tripletta' che metterà a 'segno' Tiziano Ferro, esibendosi il 15, 17 e 18 giugno. Sarà lui ad aprire la stagione concertistica del Meazza, che sarà caratterizzata da un ritmo molto serrato soprattutto nel mese di luglio. Dopo Ferro, quattro concerti dei Coldplay: l'appuntamento con la band londinese sarà per il 25, 26, 28 e 29 giugno. E a San Siro torna Ligabue, con una data, il 5 luglio, per il suo 13esimo concerto nella 'Scala del calcio' da inizio carriera. Il giorno dopo è la volta dei Pooh, mentre l'8 luglio è atteso Marco Mengoni. Dopo di lui, i primi nomi esordienti sul palcoscenico di San Siro: i Pinguini Tattici Nucleari, per una doppia data: 11 e 12 luglio.

Il 14 luglio, invece, sarà la serata del ritorno dei Depeche Mode, storica band britannica forte di 43 anni di carriera. Poi sarà la volta di Ultimo (17-18 luglio) e, il 20 luglio, di un altro esordiente, Blanco. Dopo di lui i Muse (22 luglio) e gli ultimi esordienti al Meazza: i Maneskin, attesi il 24 e il 25 luglio.