I concerti gratuiti della Scala in tutta Milano

Il Teatro alla Scala torna nei quartieri milanesi dal 27 settembre al primo ottobre, attraverso l'iniziativa 'Milano è viva' promossa dal Comune di Milano, in collaborazione con diverse realtà delocalizzate come il Pime, l'associazione Song, la cooperativa B-Cam, lo Spirit de Milan e l'associazione Vivere San Siro. Protagonisti saranno la Filarmonica e l'Accademia del teatro. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito previa prenotazione online (www.lascalaincitta.it).

Il 27 settembre alle 17 il coro di voci bianche dell'Accademia si esibisce al Teatro Munari. Alle 19 il quartetto di percussioni della Filarmonica sarà a Mare Culturale Urbano. Sempre alle 19, il gruppo jazz della Filarmonica suona allo Spirit de Milan. Alle 20.30 l'ensemble d'archi della Filarmonica si esibisce dai salesiani Opera Sant'Ambrogio. Alla stessa ora, al Pime, il coro del Teatro alla Scala, e al Martinitt il corpo di ballo.

Il 28 settembre alle 17 il coro solisti dell'Accademia si esibisce al teatro del carcere minorile Beccaria. Alle 19 il sestetto di fiati della Filarmonica suona a Villa Simonetta. Alle 20.30 l'ensemble d'archi della Filarmonica suona al Centro Asteria. Alla stessa ora, altri tre appuntamenti: gli strumentisti della Filarmonica suonano all'ex convitto del Trotter, il corpo di ballo si esibisce ai Bagni Misteriosi e il coro al Martinitt.

Il 29 settembre alle 17 gli allievi di ballo dell'Accademia danzano all'Allianz Cloud. Alle 19 il coro si esibisce nel chiostro del Conservatorio. Alle 20.30 il quartetto di percussioni è ospitato da Spazio Teatro 89. Alla stessa ora, il gruppo jazz della Filarmonica va al Teatro Edi Barrio's e il corpo di ballo all'Allianz Cloud.

Il 30 settembre e il primo ottobre la 'maratona' di musica e danza si trasferisce alla Scala. Si comincia il 30 settembre alle 11 con gli ottoni e le percussioni della Filarmonica, alle 15 è la volta dell'ensemble d'archi e alle 20 del coro. Il primo ottobre, alle 11.30, il palcoscenico del Piermarini ospita i solisti di canto dell'Accademia e, alle 20, il corpo di ballo.

Gli indirizzi

Teatro Munari: via Bovio 5

Mare Culturale Urbano: via Gabetti 15

Spirit de Milan: via Bovisasca 57/59

Salesiani Opera Sant'Ambrogio: via Copernico 9

Pime: via Monte Rosa 81

Martinitt: via Pitteri 58

Villa Simonetta: via Stilicone 36

Centro Asteria: piazza Carrara 17

Ex convitto del Trotter: via Mosso 12

Bagni Misteriosi: via Botta 18

Allianz Cloud: piazzale Stuparich

Conservatorio: via Conservatorio 12

Spazio Teatro 89: via Fratelli Zoia 89

Teatro Edi Barrio's: piazza Donne Partigiane