Allo Spirit de Milan arriva un weekend ricco di musica

La musica è la protagonista del nuovo weekend in arrivo allo Spirit de Milan, tra jazz, pop italiano e melodie soul.

Il programma

Si inizia venerdì 21 luglio con la serata "Bandiera Gialla", live con musica che spazia dal beat e pop italiano ai classici R&B e soul fino alla musica british. A seguire Dj Set con la musica anni 70/80/90 di Alex Biasco.

Sabato 22 luglio, invece, è la volta di Holy Swing Night con Swing Legacy: formazione d’eccellenza capeggiata dal celebre musicista jazz Claudio Perelli, dalla giovane cantante Giulia Ferroni e dai professionisti del jazz italiano Fabrizio Bernasconi al pianoforte, Roberto Piccolo al contrabbasso e Massimo Caracca alla batteria. A seguire Swing Dj set con Mister Dip.

Domenica 23 luglio, infine, lo Special Spirit in Blues con Andy J. Forest porta sul palco il bluesman di New Orleans conosciutissimo in Italia sulle scene musicali da circa quarant’anni. Una discografia che testimonia la sua crescita, che alla formidabile tecnica strumentale unisce grandi capacità espressive, ironia e un carattere esplosivo, doti che colte dal vivo rendono ogni suo concerto un evento da ricordare.