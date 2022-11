AIMA propone un nuovo concerto per orchestra d’archi il 13 novembre ore 20.30.



Programma:

J.S. Bach: Concerto Brandeburghese n.5 per soli e archi

G. Holst: Saint Paul ‘s Suite per archi

F. Farkas: Piccola musica di concerto per archi



Giuseppe Dinardo, Federico Silvestro, Niki Meloni - Solisti



Giacomo Biagi - Direttore