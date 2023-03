Come arrivare al concerto di Bruce Springsteen

In treno al concerto di Bruce Springsteen. Trenitalia ha annunciato l’attivazione di treni speciali per portare a casa i fan dopo i concerti del Boss in Italia. Tre le tappe nel Belpaese: giovedì 18 maggio 2023 al Parco Urbano G. Bassani di Ferrara, domenica 21 maggio al Circo Massimo di Roma e martedì 25 luglio al Prato della Gerascia all’interno dell’Autodromo di Monza. Trenitalia mette a disposizione dei fan di Springsteen dei Frecciarossa dedicati dopo i concerti di Ferrara e Roma, che offrono l’opportunità di tornare comodamente a casa subito dopo il concerto.

I treni speciali

Da Ferrara a Milano Centrale del 19/05/2023 ore 02:00 con fermata a Bologna Centrale (arrivo 02:25 / partenza 02:35), arrivo a Milano Centrale alle ore 03:40.

Da Roma Termini a Milano Centrale del 22/05/2023 ore 02:00 con fermate a Firenze Santa Maria Novella (arrivo 03:34 / partenza 03:44) e Bologna Centrale (arrivo 04:22 / partenza 04:25), arrivo a Milano Centrale alle ore 05:35.

Da Roma Termini a Salerno del 22/05/2023 ore 02:00 con fermata a Napoli Centrale (arrivo 03:05 / partenza 03:20), arrivo a Salerno alle 03:50.

I treni dedicati sono acquistabili presso tutti i canali di vendita Trenitalia.

Monza si prepara al maxi concerto

I biglietti sono stati già tutti venduti. E l'evento è sold out. 70mila spettatori in tutto potranno assistere allo spettacolo per cui i preparativi sono in corso. Qualche settimana fa si è tenuto in comune il primo vertice organizzativo in vista del concerto in programma il prossimo 25 luglio nell’area delle Gerascia, all’interno del Parco di Monza.

Presenti al tavolo - convocato dal sindaco Paolo Pilotto, presidente del consorzio Villa Reale e Parco di Monza – i vertici di SIAS, i rappresentanti di Barley Arts che hanno in gestione gli aspetti organizzativi dell’evento, il consorzio Villa Reale e Parco e i tutti i settori tecnici del comune coinvolti, oltre alla Protezione Civile comunale. All’ordine del giorno la verifica dello stato di avanzamento dell’iter progettuale e di tutte le pratiche amministrative necessarie all’organizzazione del grande evento, anche in vista della riunione convocata dalla prefettura di Monza e Brianza nei primi giorni di marzo e relativa all’ordine e alla sicurezza pubblica. Molte delle questioni affrontate saranno in seguito oggetto di provvedimenti autorizzativi da parte del comune, del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza, nonché del Parco della Valle del Lambro e della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio.

“In vista di questo appuntamento molto atteso dagli appassionati della musica, abbiamo lavorato in un contesto proficuo e collaborativo, prestando particolare attenzione sia agli aspetti organizzativi e dell’accoglienza sia a quelli relativi alla tutela ambientale – aveva spiegato il sindaco Paolo Pilotto.