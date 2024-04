Il concerto di Radio Italia in piazza Duomo a Milano: scaletta e cantanti

Il concerto gratuito più grande d'Italia. In piazza Duomo a Milano torna Radio Italia Live. Nel 2024 l'appuntamento sarà doppio: si svolgerà a Milano in Piazza Duomo, mercoledì 15 maggio alle 20.40 e, per la prima volta, a Napoli in Piazza del Plebiscito, giovedì 27 giugno.

I cantanti del concerto Radio Italia

Sul palco è attesa una parata di artisti: dalla vincitrice del Festival di Sanremo, Angelina Mango, ai suoi colleghi 'sanremesi' Alessandra Amoroso, Annalisa, Emma, Gazzelle, Geolier, Ghali, Mahmood, The Kolors, fino a Gianna Nannini, Noemi e Ultimo.

Gli artisti si esibiranno accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra diretta dal maestro Bruno Santori. Tante le novità di questa nuova edizione: la conduzione sarà affidata alle voci di Radio Italia Giuditta Arecco, Daniela Cappelletti, Marco Falivelli, Mauro Marino, Manola Moslehi e Paoletta.

"Tra Milano e Radio Italia Live esiste un legame profondo che si rinsalda e consolida di anno in anno - commenta il sindaco Giuseppe Sala - il palinsesto degli eventi che caratterizzano la bella stagione, a Milano, non può prescindere dal concerto gratuito di Radio Italia in piazza del Duomo: senza dubbio uno degli appuntamenti più attesi, grazie alla carica di energia e divertimento che una serata di buona musica e spettacolo dal vivo come quella che ci attende il 15 maggio sa sprigionare".

Sarà allestita la 'terrazza Radio Italia' dalla quale Luca Ward introdurrà live tutti gli artisti, previsti inoltre collegamenti speciali con il palco principale. La sigla iniziale di Radio Italia Live - Il Concerto, in una versione rinnovata, sarà invece eseguita dal vivo da Saturnino.

Presenting Partner dei due concerti è isybank, la banca digitale di Intesa Sanpaolo. Il concerto è organizzato da Radio Italia e realizzato grazie alla collaborazione con il Comune di Milano.