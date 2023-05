Torna il Bigbang, ecco tutti cantanti che ci saranno al maxi festival (gratis)

Lo Stato Sociale, Giorgia Angiuli, Sud Sound System, ma anche Ensi, Nerone, Mondo Marcio e i Mellow Mood. Sono solo alcuni dei nomi che si esibiranno al Big Bang di Nerviano, festival interamente organizzato all'associazione culturale Giovaninervianesi.it (ingresso gratuito).

La kermesse, giunta alla nona edizione, si svolgerà presso il parco Comunale di Viale Papa Giovanni XXIII, un'area verde di circa 4000m2 completamente a disposizione dei partecipanti e attrezzata con strutture ristoro, zona relax, zona mercatino e zona concerti, a ingresso rigorosamente gratuito. Si potrà gustare dell’ottimo street food accompagnato da birra, cocktail e bibite.

I concerti inizieranno alle ore 20.30 e termineranno entro le 00.30 circa. Dopo ogni performance live sul main stage, ci saranno degli aftershow dj set a tema con la serata, presso l'area ristoro. Nelle giornate del 2, 3, 4 giugno la manifestazione sarà aperta dalle 11.00 del mattino e ospiterà varie attività per bimbi, famiglie, sportivi e cittadinanza in generale. In programma esposizioni d’auto d’epoca e tornei di volley. Per i più piccoli, sabato 3 giugno sarà a disposizione un’area gonfiabili. Non mancheranno inoltre bancarelle d'artigianato dove acquistare t-shirt e gadget, oltre a info point gestiti dalle diverse associazioni del territorio per informare sulle attività della zona.

Il calendario dei concerti