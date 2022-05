Il concerto che si terrà al Cimitero Monumentale di Milano

Musica e memoria si fondono nella splendida cornice del Cimitero Monumentale. Domenica 29 maggio, a partire dalle 10.30, la Banda Musicale della Polizia Locale di Milano, diretta dal Maestro Giorgio Poli, si esibirà in "Note di memoria. Accordi a Cielo Aperto”. L'iniziativa si inserisce nell’ambito della settimana del WDEC, Week of discovering European Cementeries, volta a promuovere e valorizzare il grande patrimonio artistico e culturale custodito nei cimiteri storici europei.

Ad aprire il programma del concerto sarà la marcia d'ordinanza “NUC - Nobis Urbem Commendant”, composta dal Maestro Marco Luca Capucci per il decennale di attività della banda, esibitasi per la prima volta nel maggio del 2012. Il titolo del brano è anche il motto della Polizia Locale di Milano, “A noi affidano la città”. Il componimento musicale si sviluppa attraverso suggestioni sonore che richiamano i momenti della giornata vissuta dagli agenti in servizio, a partire dagli iniziali cenni al suono di sirene.

La chiusura sarà invece affidata all'inno “Du, Hirte Israels”, accorata preghiera del compositore ucraino Bortniansky, vissuto a cavallo fra il XVIII e il XIX secolo. All’evento, con ingresso libero sino a esaurimento posti, parteciperanno rappresentanti dell’Amministrazione comunale.