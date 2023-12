Sting in concerto al Forum di Assago

Tutto pronto per la tappa milanese del tour “My songs” di Sting, che si terrà domani sera, 11 dicembre, al Forum di Assago. Milano arriva dopo le date estive in Italia, da Mantova a Stupinigi (Torino) fino a Roma. Non solo un concerto, ma uno show incentrato sui grandi successi del cantautore britannico, tanto da solista quanto da frontman dei Police.

L’apertura dei cancelli al Forum è prevista per le 17 mentre l’inizio dello show sarà intorno alle 20, ancora disponibili alcuni biglietti su Ticket One. Sting ha già annunciato di avere in previsione un ulteriore spettacolo per la prossima estate alla Forte Arena di Santa Margherita di Pula, Cagliari, il 3 di agosto. I biglietti sono già disponibili.

Grande amante dell’Italia, Sting da sempre passa molto tempo nel nostro paese a partire dalla tenuta toscana del Palagio acquistata nel 1997. Per questo il frontman dei Police non nega mai nuovi spettacoli in Italia.