Il concerto gratuito di Guè in Piazza Affari a Milano

Un mini concerto gratuito di Guè (che per molti resta Guè Pequeno) in centro a Milano. L'appuntamento è per le 21 di giovedì 12 gennaio nella pittoresca location di Piazza Affari per ascoltare in anteprima il nuovo album di Guè 'Madreperla', in uscita venerdì 13.

Il concerto gratuito di Guè

Si tratta di un evento gratuito, in collaborazione con Amazon Music e Island Record, in cui i fan potranno 'assaggiare' il nuovo disco anche attraverso visual inediti che saranno proiettati per tutta la piazza. A 13 mesi dall'uscita di 'GVESUS', certificato doppio Disco di platino, Guè torna con un album interamente prodotto dal rapper underground e dj Bassi Maestro.

Il disco è la somma di 12 brani e numerosi featuring inattesi e 'intergenerazionali', tra esercizi stilistici, sperimentazioni e omaggi al passato. Davanti al dito medio di Cattelan si prevede già il tutto esaurito.