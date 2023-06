Cominciano i grandi concerti di 'I-Days Milano Coca Cola': ecco tutti i nomi

Florence + The machine, Rosalia, Paolo Nutini, Travis Scott, Liam Gallagher, The Black Keys, Red Hot Chili Peppers e Arctic Monkey's. Cominciano giovedì sera i concerti di I-Days Milano Coca-Cola, che questa estate renderanno Milano e l’Italia il cuore pulsante della grande musica live ospitando dal 22 giugno al 15 luglio all’Ippodromo Snai San Siro e all'Ippodromo Snai La Maura alcune delle più grandi star internazionali di ieri e di oggi e richiamando nel capoluogo milanese migliaia di persone da tutta Italia e non solo. Ad oggi, infatti, sono stati già venduti oltre 300 mila biglietti.

Tutti i concerti all'ippodromo di Milano

Ad aprire le danze degli I-Days Milano Coca-Cola, giovedì 22 giugno all’Ippodromo Snai San Siro (ingresso da Piazzale dello Sport 16), il ritorno in Italia di Florence + The machine, l’artista inglese dallo stile e dalla vocalità uniche che sarà preceduta sul palco dal sound indie rock dei Foals e dalle sonorità R&B e elettroniche di Sudan Archives.

Venerdì 23 luglio sarà invece il giorno del grande ritorno in Italia di Rosalia, la superstar spagnola da miliardi di streaming e vincitrice di due Grammy Awards e 11 Latin Grammy Awards, che torna in Italia dopo il successo del live dello scorso dicembre per una data unica che si preannuncia come un vero e proprio evento di musica, moda e costume. Sul palco prima della star di “Motomami” (headliner già di grandi festival come il Coachella e il Primavera), l’americana Tinashe, un’autorità nella scena alt-R&B, Yendry, cantautrice cresciuta tra la Repubblica Dominicana e l’Italia che si sta facendo strada tra i nomi del pop della scena latina e Clara, attrice e cantante emergente che ha conquistato il pubblico con il ruolo di Crazy J nella serie “Mare Fuori”.

L’headliner di sabato 24 giugno è Paolo Nutini, il cantautore scozzese dalla voce graffiante e amatissimo dal pubblico italiano che torna nel nostro paese dopo i 9 concerti sold out dello scorso anno. A scaldare il palco prima di lui saranno la band alternative-rock di New York Interpol (di ritorno live in Italia a distanza di 5 anni dal loro ultimo concerto nel nostro paese) e i Fast Animals And Slow Kids (la rock band di Perugia che in 15 anni di carriera ha convinto pubblico e critica conquistando i principali palchi del bel paese).

Da venerdì 30 giugno il palco degli I-Days Milano Coca-Cola si sposta all’Ippodromo Snai La Maura (ingresso da Via dell’Ippodromo), per un’apertura con il botto grazie a Travis Scott, il rapper ai vertici dello stardom urban che arriva per la prima volta dal vivo in Italia per un appuntamento che ha registrato il sold out con 80.000 biglietti polverizzati in pochissime ore. Ad aprire la serata, un evento che entrerà nella storia per i fan del rap, saranno Capo Plaza (la star multiplatino tra gli artisti più importanti della scena rap italiana e internazionale) e Ava (il producer multiplatino tra i più talentuosi degli ultimi anni).

Quello che aspetta i fan del rock’n’roll sabato 1 luglio è un doppio concerto davvero irrinunciabile: i co-headliner della serata sono, infatti, Liam Gallagher, l’indiscusso portabandiera del britpop nel mondo, e i The Black Keys, la band dell’Ohio che ha conquistato quattordici nomination ai Grammy Awards e cinque vittorie. Prima di loro a scaldare il pubblico la band alt-rock dell’Essex Nothing But Thieves.

Domenica 2 luglio sarà la volta dei Red Hot Chili Peppers, un’unica e imperdibile data nel nostro paese della pluripremiata e più potente funk-band statunitense. Sul palco, prima di loro gli Skunk Anansie, la rock band britannica trainata dal carisma di Skin, la storica rock band di Glasgow Primal Scream e gli Studio Murena, il sestetto milanese dallo stile eclettico.

A chiudere l’edizione 2023 degli I-Days Milano Coca-Cola, sabato 15 luglio, saranno gli attesissimi Arctic Monkeys, il cui ritorno in Italia ha realizzato il sogno dei fan che da lungo tempo attendono la band di Sheffield. A scaldare il pubblico prima del loro arrivo saranno i The Hives, l’esplosiva band svedese sull’onda da tre decenni e Willie J Healey, cantautore e giovane promessa della musica made in Uk. Ad aprire la serata una giovane band italiana che si sta facendo largo nella scena rock, gli Omini.