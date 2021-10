I Maneskin posticipano la data del loro concerto a Milano

"A causa della situazione attuale sono posticipate al 2022 le doppie date di Milano e Roma dei Måneskin, previste a dicembre 2021. Il concerto previsto a Milano (Assago, Mediolanum Forum) il 18 dicembre è riprogrammato per mercoledì 23 marzo 2022, mentre quello del 19 dicembre è riprogrammato per martedì 5 aprile 2022. Le due date di Roma (Palazzo dello Sport) previste inizialmente per il 14 e 15 dicembre sono riprogrammate per martedì 12 e mercoledì 13 aprile 2022". È quanto scrive in una nota Vivi Concerti.