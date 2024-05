Arriva il Mi Ami Festival 2024, quattro giorni di grande musica

Un grande festival di musica all'idroscalo di Milano (Circolo Magnolia) con un debutto al Carroponte di Milano per il ritorno live dei CCCP. Quattro giorni di concerti, dal 23 al 26 maggio, per iuno scoppiettante Mi Ami Festival 2024. Vediamo quindi tutto il programma giorno per giorno.

Giovedi 23 maggio 2024

Carroponte - Sesto San Giovanni

CCPP - Fedeli alla Linea

Venerdì 24 maggio 2024

PALCO DR. MARTENS

18:00 - 18:30

Lauryyn

18:50 - 19:40

Irbis

20:00 - 20:50

Marco Castello

21:15 - 22:20

Venerus

22:45 - 23:50

Colapesce Dimartino

00:10 - 01:00

Daniela Pes

PALCO CHAMPION

18:30 - 19:00

ALDA

19:15 - 19:45

Centomilacarie

20:00 - 20:35

Diss Gacha

20:45 - 21:25

Ele A

21:35 - 22:10

Tony Boy

22:35 - 23:25

Chiello

23:50 - 00:30

Bello Figo (debutto live band)

PALCO JACK DANIEL'S

16:45 - 17:05

soap

17:15 - 17:35

Thoé

17:50 - 18:10

Teseghella

18:30 - 19:00

Sethu

19:20 - 19:50

Vale LP

20:10 - 20:40

Tripolare

21:05 - 21:45

Bartolini

22:10 - 23:00

Giallorenzo

23:25 - 00:20

Tre Allegri Ragazzi Morti (1994-2004)

00:45 - 01:35

Sxrrxwland

01:50 - 02:30

Pufuleti

02:45 - 03:25

okgiorgio (debutto live band)

PALCO IDEALISTA

18:30 - 19:05

Gaia Morelli

19:25 - 20:00

Visconti

20:15 - 20:35

Gato Tomato (debutto live)

20:50 - 21:15

Yaraki

21:35 - 22:05

Aaron Rumore

22:20 - 22:50

EMMA

23:40 - 00:10

Faccianuvola

00:25 - 02:55

Ariele Frizzante + Elton Novara (non è il karaoke)

SPIDER ARENA

20:00 - 21:30

Qursarina

21:30 - 23:00

Juck & xx.buio

23:00 - 00:30

Peppe Storto

00:30 - 02:00

Las Winx

02:00 - 03:30

Sveva B2B Cheap Jockey

Sabato 25 maggio 2024

PALCO DR. MARTENS

18:15 - 18:40

Anna and Vulkan

18:55 - 19:25

Lamante

19:45 - 20:30

Ditonellapiaga

20:55 - 21:50

Tropico

22:15 - 23:15

Tre Allegri Ragazzi Morti (2004-2014)

23:40 - 00:45

Willie Peyote

PALCO CHAMPION

18:00 - 18:50

Auroro Borealo: il musical

19:15 - 19:55

Tropea

20:15 - 20:55

Angelica

21:20 - 22:15

Selton

22:35 - 23:35

Ex-Otago

00:00 - 01:05

Ministri

PALCO JACK DANIEL'S

16:15 - 16:35

Tancredi Bin (debutto live)

16:50 - 17:15

Lunedì Notte

17:30 - 18:00

TA GA DA

18:15 - 18:45

Santamarea

19:05 - 19:35

clauscalmo

19:55 - 20:25

Giovanni Ti Amo

20:45 - 21:25

Memento

21:50 - 22:35

Johnson Righeira & Sinfonico Honolulu

23:00 - 23:35

Tony Scorpioni

00:00 - 01:00

Le Feste Antonacci

01:20 - 02:20

Whitemary

PALCO IDEALISTA

18:30 - 19:05

Bobbi Marcs

19:25 - 19:55

Pietro Mio

20:20 - 20:55

Cigarilla Disonasty

21:10 - 21:40

Crema

21:55 - 22:25

Tacobellas

23:00 - 23:40

GO!YA!

00:00 - 00:20

Sillyelly

00:30 - 03:00

Disco Pianobar Karaoke

SPIDER ARENA

18:30 - 20:00

Sista Bene

20:00 - 21:00

Krystal Kostee

21:00 - 22:00

Condoii

22:00 - 23:00

DJ Iodosan

23:00 - 00:00

Turbolenta

00:00 - 01:00

Ceri Wax

01:00 - 02:30

Joseph Tagliabue

02:30 - 03:30

Sista Bene

Domenica 26 maggio

PALCO DR. MARTENS

18:15 - 19:00

Cumgirl8 (USA)

19:20 - 20:00

Laila Al Habash

20:25 - 21:15

Bar Italia (UK)

21:40 - 22:30

Erlend Øye & La Comitiva

23:00 - 00:30

Phoenix (FR)

PALCO CHAMPION

17:10 - 17:40

Coca Puma

18:00 - 18:40

Marta Del Grandi

19:00 - 19:40

Il Mago del Gelato

20:05 - 20:50

Tamango (unica data estiva)

21:15 - 22:15

Lucio Corsi

22:40 - 23:30

Tre Allegri Ragazzi Morti (2014-2024)

PALCO JACK DANIEL'S

16:45 - 17:15

terestesa

17:30 - 18:00

Arianna Pasini

18:25 - 19:10

Parbleu

19:30 - 20:00

Mazzariello

20:20 - 20:50

Anna Castiglia

21.10 - 21:40

HÅN

22:00 - 22:35

I miei migliori complimenti

22:50 - 23:20

Simone Matteuzzi

23:35 - 00:15

Monte Mai

00:30 - 02:00

Sibode DJ feat Troppo Kimberly

PALCO IDEALISTA

17:45 - 18:15

Ciliegia Suicidio

19:00 - 19:30

Festa Del Perdono (debutto live)

20:00 - 20:35

SGA

21:10 - 21:50

Jagwari

22:30 - 23:00

Tatum Rush

SPIDER ARENA

17:00 - 18:30

Sibode DJ

18:30 - 19:30

Nacho Tranquilo

19:30 - 20:30

Los Cinquanteros

20:30 - 21:30

You Nico

21:30 - 23:00

Pellegrino